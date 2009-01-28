راهپیمایان 22 بهمن بیمه هستند/ تشریح ویژه برنامه های 12 و 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صباغ مسئول کمیته اجرایی مراسم دهه فجر پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مراسم یوم الله 12 بهمن سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی راس ساعت9:33 صبح روز شنبه 12 بهمن با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران در تهران و همزمان در سراسر کشور، مراکز استانها و شهرستانها آغاز می شود.

وی سایر مراسم ویژه این روز و یوم‌الله 22 بهمن را بدین قرار اعلام کرد:

* گلبانگ مدارس، آوای صوت قرآن از مساجد، به صدا درآمدن سوت کارخانجات، قطارها، کشتیها وهمچنین بانگ ناقوس کلیساها و کنیسه ها که راس ساعت 9:33 صورت می پذیرد.

* انجام برنامه رژه موتورسواران از فرودگاه مهر آباد به میدان آزادی و از آنجا حرکت در مسیر حرکت امام خمینی (ره) در سال 57 تا مرقد مطهر آن امام عظیم الشان (خیابان آزادی، میدان انقلاب، خیابان کارگر،میدان بهمن، بزرگراه آزادگان، حرم مطهر امام راحل) متذکر می شود رژه موتورسواران به طور نمادین در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

* گلباران مسیر حرکت امام راحل در سال 57 توسط بالگردهای نیروهای مسلح از فرودگاه مهر آباد تا میدان آزادی و از آنجا تا بهشت زهرا (س) و استقرار در حرم مطهر امام راحل.

* در طول مسیر حرکت تاریخی امام خمینی (ره) در سال 57 ، مردم به یاد آن روزها از رژه موتورسواران استقبال می کنند و با برقراری ایستگاههای صلواتی از مردم پذیرایی می کنند.

*اجرای برنامه ویژه با هدف یادبود یوم الله 12 بهمن، ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی وتجلیل ازهمراهان و مستقبلین از حضرت امام (ره) در سال 57 که ساعت 8 صبح در فرودگاه مهر آباد تهران خواهد بود.

* برنامه ریزی لازم برای حضور اقشار مردم در حرم مطهر امام راحل و تمهیدات لازم برای شرکت در مراسم یوم الله 12 بهمن

* هماهنگی با شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو برای سهولت ایاب و ذهاب مردم به مراسم که در آن روز به صورت رایگان سرویس دهی خواهد شد.

* شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تمامی میادین و پایانه ها و از طریق مساجد، کانونها و مناطق آموزش و پرورش به مردم سرویس رایگان خواهد داد.

* برقراری ایستگاههای فرهنگی، هنری، خدماتی و ایستگاههای صلواتی و پذیرایی از مردم که توسط سازمانها، نهادها و تشکل های مردمی که اعلام آمادگی کردند در اطراف حرم مطهر امام راحل صورت می پذیرد.

* مانور نمادین سی تاکسی، سی مینی بوس، سی اتوبوس روز دوازدهم بهمن در بسیاری از استانهای کشور

* گلباران زادگاه حضرت امام خمینی (ره) در شهر خمین

* گریزان حجره حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان اراک

* اجرای برنامه ویژه در محل جماران در ایام دهه فجر با حضور عاشقان امام راحل

* در طول ایام دهه فجر برنامه های بسیاری توسط سازمانها، نهادها، ارگانها، تشکلهای دینی و مردمی و پایگاههای بسیج و فرهنگسراها در تهران و سراسر کشور برگزار می شود و همچنین مراسم ویژه ای هم توسط نمایندگیهای ایران در خارج از کشور با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کمیته بین الملل ستاد دهه فجر انجام می شود.

برنامه مراسم دوازدهم بهمن در حرم مطهر امام راحل (ره)

* پخش نمادین صدای هواپیمای حامل حضرت امام(ره) و نوای نمادین ثانیه شمار ساعت و شلیک توپ و اعلام لحظه تاریخی ورود آن امام عظیم الشان راس ساعت 9:33 صبح همراه با فریادهای الله اکبر مردم و نواختن سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید.

* اجرای برنامه حاملان قرآن با شیوه های اجرایی بدیع توسط دانش آموزان دختر در نمای فرشتگان و تلاوت قرآن مجید توسط یکی از قاریان ممتاز و بین المللی

* اجرای چند سرود توسط گروه رزم نوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران

* همخوانی توسط گروه طاها

* اجرای نمایش پرده خوانی از انقلاب اسلامی به صورت فیلم، نمایش و نقالی توسط کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی

* قرائت اشعار حماسی توسط یکی از شعرای معاصر

* قرائت بیانیه آغاز مراسم سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توسط رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی

* سخنرانی کوتاه و خیر مقدم به مردم و مسئولین توسط یادگار ارزشمند حضرت امام راحل حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی

* سخنرانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

* برنامه ویژه نثار سبدهای گل به ضریح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط اقشار مردم که در پایان مراسم صورت می پذیرد.

برنامه مراسم ویژه مکان جلوس حضرت امام (ره) در بهشت زهرا (س) در یوم الله دوازدهم بهمن

امام عظیم الشان پس از ورود به میهن اسلامی در تهران به مزار شهدای بهشت زهرا (س) رفتند و در جوار شهیدان انقلاب اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند و با اعلام تدابیر حکیمانه خود، سیاستهای آینده انقلاب را تبیین فرمودند و با سخنرانی تاریخی خود پیام انقلاب اسلامی را به جهان اعلام نمودند در همین راستا همه ساله به منظور یاد آوری خاطره آن روز بزرگ و مهم در تاریخ کشور مراسم ویژه ای در مکان جلوس آن امام عظیم الشان برگزار می شود.

*این برنامه با اقامه نمازجماعت ظهر و عصر روز شنبه دوازدهم بهمن انجام می پذیرد.

* تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط یکی از قاریان ممتاز بین المللی

* اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و سرود کجائید ای شهیدان خدایی توسط گروه رزم نوازان دژبان ارتش جمهوری اسلامی

* اجرای سرود پگاه پیروزی توسط گروه سرود دانش آموزان شهر تهران

* ذکر توسل و خاطره شهیدان توسط یکی از مداحان

* سخنرانی و ذکر خاطراتی از حضرت امام خمینی (ره) توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران

* گلریزان مکان جلوس توسط مردم و خانواده معظم شهدا و ایثارگران

مراسم میهمانی لاله ها

مراسم ویژه دیگری که در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار می شود مراسم میهمانی لاله هاست که با یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و کسانی که این انقلاب با خونهای پاک آنان آبیاری و به ثمر رسیده است برگزار می شود.

* مراسم میهمانی لاله ها روز پنجشنبه 17/11/87 از ساعت 14:30 در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) و گلزار شهدای ارامنه در تهران با حضور ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و همزمان در 17000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می شود.

در این مراسم ضمن اجرای برنامه ها و یاد و خاطره شهیدان گرانقدر و والامقام، مزار شهیدان در تهران و سراسر کشور توسط بالگردهای نیروهای مسلح گلباران می شوند و پس از اجرای مراسم مردم با حضور بر مزار شهیدان با آنان تجدید میثاق خواهند نمود.

مراسم یوم الله بیست و دوم بهمن

* این مراسم با راهپیمایی پرخروش و حماسه ساز مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در تهران و همزمان در سراسر کشور همراه خواهد بود.

* درتهران مردم از 8 مسیر که اعلام می شود از ساعت 9:30 صبح در راهپیمایی شرکت می کنند و به سوی میدان آزادی حرکت خواهند نمود.

* مراسم رسمی یوم الله بیست و دوم بهمن در میدان آزادی، ساعت 10 صبح با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط یکی از قاریان ممتاز بین المللی و سرود جمهوری اسلامی ایران و با حضور مسئولین لشگری و کشوری و سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران و میهمانان خارجی و خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران و همچنین اقشار مختلف مردم آغاز می شود.

در این مراسم برنامه های متنوعی اجرا خواهد شد.

* سقوط آزاد چتربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انجام عملیات نمایش هوایی

*سخنرانی ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر احمدی نژاد

* قرائت قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری ملت قهرمان ایران اسلامی

* اجرای سرود توسط گروه رزم نوازان دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران ، گروه کر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه سرود بیست و دو هزار نفری بسیج دانش آموزی

* گلباران مردم توسط بالگردهای نیروهای مسلح که در پایان راهپیمایی صورت می پذیرد.

* پرواز بالنهای تبلیغاتی در مسیرهای منتهی به میدان آزادی

* در پایان مراسم مردم نمازجماعت ظهر و عصررا در مساجد مسیرها و در طول خیابانهای منتهی به میدان آزادی اقامه خواهند نمود که لازم است مردم امکانات اولیه مهر و جانماز همراه داشته باشند.

برنامه های مسیر راهپیمای یوم الله بیست و دوم بهمن

* انجام راهپیمایی از مسیرهای هشت گانه که اعلام می شود.

* استقرار ایستگاههای توزیع اقلام تبلیغاتی در مسیرهای راهپیمایی مردم

* تزئین وسائط نقلیه مجهز به سیستم صوت مسیر راهپیمایی برای حرکت در مسیرهای راهپیمایی

* برگزاری مسابقات مختلف در مسیرهای راهپیمایی مردم ( مسابقه ویژه کودکان، مسابقه ساخت آدمکها و ...)

* برپایی نمایشگاههای خیابانی از دستاوردهای انقلاب توسط تعدادی از وزارتخانه ها

* برپایی نمایشگاههای عکس و کتاب و اقلام فرهنگی مربوط به انقلاب در طول مسیرهای راهپیمایی

* برپایی غرفه های فرهنگی، هنری، خدماتی، خبری و پذیرایی از مردم در مسیرهای راهپیمایی

* استقرار غرفه های توزیع گل در مسیرهای راهپیمایی

* استقرار ایستگاههای استراحت برای سالمندان

* استقرار بیست و دو گروه رزم نواز در بیست و دو نقطه در مسیرهای راهپیمایی مردم برای اجرای سرودهای دوران انقلاب

* فراهم ساختن تمهیدات لازم برای سرویس دهی رایگان پزشکی در مسیرهای راهپیمایی مردم ( درمان سرپایی، مشاوره پزشکی و ...)

* ریزش کاغذهای رنگی از برج آزادی برای زیبایی و شکوه هر چه بیشتر مراسم

* نصب تابلو و بنرهای تبلیغاتی با مضامین قرآنی و مرتبط با دهه فجر در مسیرهای راهپیمایی

* رژه 30 چابک سوار ترکمن در مسیر راهپیمایی بیست و دوم بهمن