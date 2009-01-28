به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کرمانشاه، رئیس جمهور که در جمع مردم این استان در ورزشگاه آزادی سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که درباره ایران مشغول تنظیم برنامه هایشان هستند ما هم با حوصله و صبر فراوان و با دقت حرفهای آنان را گوش و به طور دقیق عملکرد آنها را زیر ذره بین خواهیم داشت و با دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد و اگر به طور اساسی تغییری اتفاق بیفتد از آن استقبال می کنیم.

وی افزود: وقتی رئیس جمهور آمریکا می گوید می خواهیم تغییر در برنامه یمان داشته باشیم ممکن است این امر به دو صورت اتفاق بیفتد تغییر اساسی و بنیادی و اثر گذار، تغییری که در جهت اصول اثر گذار باشد و تغییر دوم، تغییری که تغییر تاکتیکی در روش حتی تغییر ادبیات و نوع استفاده از کلمات و حلقه های سیاسی باشد.

احمدی نژاد گفت: روشن است که منظور از تغییر اگر روش دوم باشد به زودی برملا خواهد شد و ملت های جهان در برابر آن موضع گیری خواهند کرد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان درادامه سخنانش گفت: یکی از مهمترین اشکالات بوش و همدستانش نوع نگاه به جامعه بشری بود. آنها با این عنوان که نسبت به سایر کشورها برتری و سلطه دارند با سایر کشورها رفتار می کردند به طوریکه ملت ها را به درجه یک و دو و سه و چهار تفکیک کرده بودند.

وی گفت: آنها وقتی با ملت ها صحبت می کردند از موضع طلبکاری بود پس اگر بنا باشد این سیاست ها تغییر کند نباید ببینیم که این دولت خود را برتر از دیگران ببیند و با لحن بی ادبانه با دیگر ملت ها سخن بگوید.

رئیس جمهور ادامه داد: تغییر واقعی این است که لحن صحبت کردن دولتمردان آمریکا تغییر کند آنها باید با ملت ها از در تواضع صحبت کنند و الا اگر همان گردنکشی و غرور و توسعه طلبی در کلمات جدید بیان شود در اصل تغییری ایجاد نشده است.

احمدی نژاد یکی دیگر از سیاست های غلط بوش را حضور نظامیان این کشور در سایر کشورها خواند و گفت: در دوران بوش ما دیدیم که آنها به بهانه 11 سپتامبر به کشورهای دیگر حمله و آنها را اشغال کردند. امروز می بینیم که دولت آمریکا برای سلطه جویی از ژاپن تا آمریکای جنوبی و همچنین عراق و افغانستان نیروی نظامی اعزام کرده است که حاصل حضور این نظامیان آمریکایی جز رنج و کشتار چیز دیگری نبوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه چرا آمریکا باید در تمام دنیا نیروی نظامی داشته باشد، خاطر نشان کرد: هر جا که جنگی است ناشی از حضور و دخالت آمریکاست. آمریکا نیروهای خود را جمع کند و در مرزهای خود مستقر کند کسی در دنیا از آنها تقاضا نکرده است که به همه جا لشکر کشی کنند امروز ما می بینیم که همین لشکر کشی ها باعث شده است که بیش از یک میلیون انسان بیگناه در جاهای مختلف کشته شوند و چندین میلیون نفر نیز آورده گشته اند پس تغییر سیاست یعنی اینکه به ملت ها اجازه داده شود که خودشان برای کشورشان تصمیم بگیرند.

احمدی نژاد تصریح کرد: در دوران بوش ما دیدیم که آنها به افغانستان به بهانه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم هجوم بردند اما در حال حاضر می بینیم که تولید مواد مخدر در این کشور چند برابر شده است.

وی خطاب به دولتمردان آمریکایی گفت: شما باید به مردم احترام بگذارید و جلوی تولید مواد مخدر را بگیرید و الا به صرف گفتن تغییر، تغییری صورت نمی گیرد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور در ادامه سخنان خود گفت: بوش به خودش اجازه داده بود در امور همه ملت ها دخالت کند اگر می گویند می خواهیم در سیاست هایمان تغییر ایجاد کنیم، تغییر یعنی اینکه دولت آمریکا نباید در امور سایر ملت ها دخالت کند به آنها چه ربطی دارد که ملت ها چگونه زندگی می کنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: بوش بدون هیچ چون چرا و قید و شرطی از صهیونیست ها حمایت می کرد. گروهی را به زور اسلحه جایگزین ملت فلسطین کردند. بوش به طور چشم بسته و مطلق ازهمه جنایات صهیونیست ها حمایت می کرد پس اگر کسی امروز سخن از تغییر به میان می آورد باید دست از حمایت رژیم صهیونیستی بردارد رژیمی که آدم کش و کودک کش است و اجازه دهد که ملت فلسطین درباره سرنوشتش خودش تصمیم بگیرد.

وی در ادامه گفت: امروز ما در آستانه انقلاب اسلامی هستیم آن کسانی که می گویند می خواهند در سیاستهایشان تغییر ایجاد کنند دقت کنند که بیش از 60 سال است که آنها در نقطه مقابل ایران هستند در سال 1332 با یک کودتا دولت ملی را ساقط کردند و یک استبداد خشن را در کشور ما حاکم ساختند نفت و ثروت ما را به غارت بردند و در عوض به ما یک ساواک دادند که علما، دانشمندان و جوانان ما را شکنجه می کرد که مورد حمایت دولت آمریکا بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکایی ها 25 سال ما را از قافله پیشرفت عقب نگه داشتند و فقر و بیسوادی را به ما تحمیل کردند در 15 خرداد 1342، 15هزار نفر از مردم ایران را کشتند و این ملت را تحقیر کردند از صبح پیروزی تا به امروز دولت های آمریکا در برابر دولت و ملت ایران ایستاده اند آنها سفارتخانه خود را به لانه جاسوسی تبدیل کردند و از سوی دیگر به طبس حمله کردند و از تروریست ها و آدم کش ها حمایت کردند و در جنگ 8 ساله نیز از صدام بر علیه ایران حمایت کردند به طوری که همین مردم کرمانشاه صدها بار زیر بمباران رژیم بعث عراق قرار گرفتند.

احمدی نژاد در ادامه گفت: آمریکایی ها بارها و بارها به فرهنگ ما توهین کردند و بارها اعلام کردند که می خواهند ریشه ملت ایران را سرنکون کنند آنها حتی در موضوع هسته ای با گستاخی با ملت ایران سخن گفتند. پس امروز کسانی که دم از تغییر می دهند باید از ملت ایران عذر خواهی و جنایاتشان در برابر ملت ایران را جبران کنند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: ما از تغییر حمایت می کنیم، تغییری که بنیادی باشد، والا دنیا بداند اگر کسی با همان زبان بوش و ادبیات و روحیه تجاوزگری او بخواهد با کلمات جدید با ملت ایران صحبت کند پاسخ ملت ایران همان است که سالها به بوش و سردمداران سابق آمریکا داده است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی های دولت اسلامی در مکتب انقلاب گفت: در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم اساسا انقلاب ملت ایران یک حرکت و گام بلند در صراط مستقیم الهی بود.

وی گفت: حرکت در صراط الهی یعنی خیرخواهی برای مردم، یعنی دعوت به توحید و برادری و احترام به خلق خدا گذاشتن و همچنین در برابر مردم تواضع کردن و از سویی دیگر در برابر زورگویان ایستادگی کردن. پس حرکت در این مسیر یعنی عدالتخواهی و دعوت الهی.

احمدی نژاد خطاب به همه مسئولان کشور، گفت: همه کسانی که به نوعی در دولت اسلامی مسئولیت خدمتگزاری دارند چه در دستگاه اجرایی، چه نیروی انتظامی و چه در مجلس و قوه قضائیه همه و همه باید به این موضوع توجه داشته باشند.

رئیس جمهورهمچنین با اشاره به حمایت همه جانبه ملت ایران ازمردم غزه گفت: درموضوع غزه دیدیم که مردم ایران با چه شور و عظمتی از مردم غزه حمایت کردند اگر موانع سیاسی و جغرافیایی نبود ملت ایران این آمادگی را داشت تا در کنار مردم غزه از شرف و عزت اسلامی دفاع کند.

وی ادامه داد: امروز دولت های ناصالح در مقابل صراط مستقیم الهی هستند آنها در مسیر تاریکی و گمراهی سیر می کنند و در برابر ملت خود و سایر ملت ها به جای عزت و سربلندی سرشکستگی و نفرت درست کرده اند امروز بوش با یک پرونده سیاه و ننگین و سرشار از جنایات و خیانت ها به زباله دان تاریخ پیوست که آخرین برگ از پرونده بوش حمایت از جنایات صهیونیست ها در غزه بود. دیدیم که چگونه زنان و کودکان بی پناه را با سلاح های ممنوعه و کشتار جمعی قتل عام کردند بوش با گستاخی تمام آمد و از این خیانت ها حمایت کرد اما او رفت و انشاء الله به جهنم واصل خواهد شد.