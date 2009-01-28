لنکرانی خواستار توسعه فرهنگ سلامت در جامعه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دکتر کامران باقری لنکرانی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مطلب که سلامت تنها فقدان درد و بیماری نبوده بلکه سلامتی، داشتن رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است آمده است: " امروزه با تغییر شکل بیماریها و سیمای سلامت، بیماریهای مزمن و غیر واگیر از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، حوادث و سوانح، بیشترین تلفات انسانی و بالاترین رقم هزینه های درمانی و خسارات مالی را به خود اختصاص داده است به نحوی که کشته شدن بیش از هزاران نفر از هموطنان در کشور در سال در اثر تصادفات جاده ای و ترافیکی فاجعه ای است که با به جای گذاشتن عوارض غیر قابل جبران هشدار جدی برای برنامه ریزان سلامت و توسعه کشور محسوب می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه خود با بیان این مطلب که سلامت مقوله ای است که بدون عزم ملی و حمایت تمام سازمانها و بخشهای مختلف توسعه اقتصادی اجتماعی و آحاد مردم، دستیابی به اهداف عالی آن تامین نمی شود یادآور شده است که عوامل تعیین کننده بر سلامت تنها در چارچوب وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حیطه اختیارات آن نبود بلکه لازم است نگاهی سلامت محور در همه افراد و تصمیمگیرندگان امور جامعه ایجاد شود.

لنکرانی در این نامه اساس هر تغییری را نیازمند وجود فرهنگ و پذیرش آن از سوی جامعه عنوان کرده و آورده است: سرمایه گذاری برای توسعه فرهنگ سلامت جامعه می تواند در ابتدای موجب برخورداری از موقعیتهای اجتماعی بهتر و در دراز مدت بهبود و ارتقای سلامت جامعه شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله دستگاههای متولی و موثر در توسعه فرهنگی کشور بوده که ابزارهای بسیار موثری در این مهم در اختیار دارد.

وزیر بهداشت در خاتمه نامه خود به دکتر صفار هرندی خواستار توسعه فرهنگ سلامت در جامعه و ملحوظ کردن این رویکرد در برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

در نظام نامه برنامه پنجم سازندگی یکی از جهتگیریهای اصلی برنامه پنجم " تامین اجتماعی فراگیر موجب ارتقا سلامت آحاد جامعه می شود و دست اندرکاران تهیه برنامه پنجم توسعه موظفند رویکرد سلامت محور را در کلیه جهت گیریها لحاظ کنند.