22 طرح بزرگ صنعتی و معدنی در کرمانشاه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان که صبح امروز در ادامه دور دوم سفرهای استانی وارد استان کرمانشاه شده است، در ادامه سخنرانی خود در ورزشگاه این شهر با اشاره به مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به این استان اظهار داشت: در سفر دور اول مصوبات خوبی داشتیم که برخی اجرا شده و برخی دیگر در مسیر اجرا قرار دارد.

وی افزود: تعدادی از مصوبات نیز برای اجرا با موانعی روبروست که در این سفر تلاش می کنیم تا موانع موجود برطرف شود.

رئیس جمهور ادامه داد: کارهای خوبی در استان کرمانشاه انجام شده است اما در برابر نیازها و استعدادهای مردمان این دیار به خصوص جوانان مومن، هوشمند و سختکوش این استان کارهای فراوانی باید انجام شود.

احمدی نژاد گفت: در این سفر دولت در بخشهای گوناگون مصوباتی خواهد داشت که از جمله می توان به ایجادهفت بیمارستان در بخش بهداشتی با امکانات مخصوص و 22 پایگاه امداد جاده ای اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از تصمیمات بزرگ دولت برای استان کرمانشاه برداشتن گامهای بلند برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان است به همین دلیل دولت اجرای 22 طرح بزرگ صنعتی و معدنی را برای این استان به تصویب خواهد رساند.

رئیس جمهور با بیان اینکه استان کرمانشاه از زیباترین استانهای کشور است و دارای میراث فرهنگی غنی و پر افتخار است، تصریح کرد: ایجاد 20 منطقه نمونه گردشگری در هیئت دولت به تصویب دولت خواهد رسید.

احمدی نژاد در ادامه از احداث 6 دانشکده جدید برای ادامه تحصیل جوانان این استان که در جلسه هیئت دولت به تصویب خواهد رسید، خبر داد.

وی همچنین گفت: در زمینه تامین آب کشاورزی و آشامیدنی این استان طرحهایی مورد بررسی قرار گرفته که از جمله ایجاد چند سد، شبکه آبیاری و خط لوله انتقال آب است که به تصویب دولت خواهد رسید.

رئیس جمهور اضافه کرد: گاز رسانی به روستاها و شهرهای باقیمانده، توسعه مسکن و تامین آن و عمران شهری و روستایی از پروژه های فراوانی است که در دستور کار دولت برای تصویب قرار دارد.

احمدی نژاد در خاتمه از مردم استان کرمانشاه به دلیل تعویق سفر عذرخواهی کرد و گفت: به دلیل کسالت و آنفولانزا از زیارت شما در دو هفته گذشته محروم شدم.

وی همچنین ازخوبیهای مردم این استان در طول تاریخ و دوران انقلاب که موجب افتخارملت ایران و یاس دشمنان است سپاسگذاری کرد.