خراسان جنوبی رتبه دوم نصب انشعاب فاضلاب در کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه کسب رتبه بر اساس ارزیابی انجام شده از سوی وزارت نیرو در سال جدید بوده است گفت: طی سه سال گذشته 120 کیلومتر خطوط انتقال اصلی و شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح استان اجرا شده است.

محمد طاهری افزود: این میزان اجرا در طی سه سال در مقایسه با سال های 75 تا 84 با 90 کیلومتر شبکه جمع آوری و 9 کیلومتر خط انتقال معادل بیش از 10 سال فعالیت بوده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت با نصب هفت هزار انشعاب فاضلاب رشد بسیار مناسبی در زمینه نصب و بهره برداری از شبکه ها و انشعابات فاضلاب را داشته ایم، خاطرنشان کرد: طی سه گذشته 70 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و ملی استانی شده برای اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب و 10 میلیارد ریال از منابع داخلی و مشارکت مردم برای نصب انشعابات فاضلاب نیز سرمایه گذاری شده است.

به گفته وی درصد برخورداری مردم از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در سطح استان را حدود 15 درصد می باشد.

طاهری با اشاره به اینکه درصد برخورداری از خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در کشور 5/29 درصد است یادآورشد: خراسان جنوبی از این بابت بیش از نصف کشوری برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات اجرای فاضلاب در شهرهای بیرجند و قاین در حال اجراست و از سال آینده نیز با تخصیص اعتبار لازم در شهرهای سربیشه و فردوس نیز وارد مرحله اجرا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال گذشته دو هزار و 255 فقره انشعاب فاضلاب در سطح استان نصب شده است که این میزان نسبت به سال قبل از آن 66 درصد رشد داشته است.