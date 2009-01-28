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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

خراسان جنوبی رتبه دوم نصب انشعاب فاضلاب در کشور را کسب کرد

خراسان جنوبی رتبه دوم نصب انشعاب فاضلاب در کشور را کسب کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از کسب رتبه دوم این شرکت در زمینه رشد نصب انشعاب فاضلاب در شرکت های آب وفاضلاب کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه کسب رتبه بر اساس ارزیابی انجام شده از سوی وزارت نیرو در سال جدید بوده است گفت: طی سه سال گذشته 120 کیلومتر خطوط انتقال اصلی و شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح استان اجرا شده است.

محمد طاهری افزود: این میزان اجرا در طی سه سال در مقایسه با سال های 75 تا 84 با 90 کیلومتر شبکه جمع آوری و 9 کیلومتر خط انتقال معادل بیش از 10 سال فعالیت بوده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت با نصب هفت هزار انشعاب فاضلاب رشد بسیار مناسبی در زمینه نصب و بهره برداری از شبکه ها و انشعابات فاضلاب را داشته ایم، خاطرنشان کرد: طی سه گذشته 70 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و ملی استانی شده برای اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب و 10 میلیارد ریال از منابع داخلی و مشارکت مردم برای نصب انشعابات فاضلاب نیز سرمایه گذاری شده است.

به گفته وی درصد برخورداری مردم از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در سطح استان را حدود 15 درصد می باشد.

طاهری با اشاره به اینکه درصد برخورداری از خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در کشور 5/29 درصد است یادآورشد: خراسان جنوبی از این بابت بیش از نصف کشوری برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات اجرای فاضلاب در شهرهای بیرجند و قاین در حال اجراست و از سال آینده نیز با تخصیص اعتبار لازم در شهرهای سربیشه و فردوس نیز وارد مرحله اجرا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال گذشته دو هزار و 255 فقره انشعاب فاضلاب در سطح استان نصب شده است که این میزان نسبت به سال قبل از آن 66 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 824564

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