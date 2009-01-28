کاهش 22 میلیارد دلاری برداشت از ذخیره ارزی در سال 88

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در یک نشست مطبوعاتی در محل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردای ریاست جمهوری حجم کل بودجه سال 88 کل کشور را 282 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی که بودجه مصوبه سال جاری بیش از 290 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: میزان بودجه عمومی دولت در بودجه 88 نیز حدود 89 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری 3.5 درصد رشد نشان می دهد، ضمن اینکه هزینه های جاری مصوب سالجاری با احتساب اصلاحیه بودجه 48 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه 88 با اجرای قانون مدریت خدمات کشوری (9000 میلیارد تومان) به 58 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ممبینی معتقد است رشد واقعی هزینه های جاری در بودجه 88 نسبت به سالجاری ( با مشابه سازی آنها) فقط 5.3 درصد رشد در این بخش مشاهده می شود.

وی از پیش بینی 400 میلیارد تومان اعتبار بیمه درمانی برای ارتقای نظام سلامت کشور خبر داد و افزود: همچنین برای بخش پژوهش و تحقیقات، بحث رفاهی و تغذیه دانشگاهها و مباحث فرهنگی از جمله تولید فیلمهای فاخر در بودجه 88 نیز اعتبارات خوبی دیده شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری میزان اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 88 را 26500 میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سالجاری 8.7 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد امسال حدود 30 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته وی، در لایحه بودجه 88 کل کشور 5 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی در راستای اجرای اصل 44 در نظر گرفته شده است که برای اولین بار نحوه مصارف این درآمد نیز در بودجه مشخص شده است، این رقم در بودجه سالجاری 4600 میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

ممبینی تصریح کرد: 350 میلیارد تومان از این محل به سازمانهای توسعه ای( سازمان گسترش و نوسازی، توسعه معادن و پتروشیمی) برای ایجاد کارخانه و تولید و اشتغال اختصاص می یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همچنین از حذف یارانه واردات سوخت و کاهش میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی از 36 میلیارد دلار در سال جاری به 14 میلیارد دلار در بودجه 88 خبر داد و گفت: مصارف ارزی بودجه 88 با کاهش شدیدی نسبت به رقم مصوب سالجاری در سقف 37 میلیارد دلار محدود شده است.

وی در ادامه درباره پیش بینی رقم صادرات گاز در بودجه 88 گفت: صادرات گاز داریم ولی رقم آن در بودجه نیامده است؛ این موضوع به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت مربوط می شود.

ممبینی تاکید کرد: اگر بتوانیم یارانه حاملهای انرژی را در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی شفاف کنیم ، رقم صادرات گاز، میعانات گازی و ... نیز در بودجه می آید.