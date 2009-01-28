تکثر قومی و مذهبی در استان کرمانشاه نمادی از وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهرچهارشنبه قبل از سخنرانی رئیس جمهوری در استادیوم آزادی کرمانشاه اظهار داشت: مسئولان، نمایندگان، روحانیت و همه اقشار مردم استان با وفاق و همدلی فضای استان را به سوی امیدواری و خودباوری و توجه به ارزشها هدایت کرده و تفکر رهبری را به عنوان عامل و رکن وحدت در تمامی شئون به کار بسته اند.

وی افزود: استان کرمانشاه با قامتی بالنده در طول تاریخ موقعیت خود را همیشه حفظ کرده و این مهم نشان از پایداری ،استقامت و ایمان مردم این خطه است.

غفوری با بیان اینکه امروز استان در مسیر رشد و توسعه گام بر می دارد، اظهار داشت: پس از سفر اول دولت، استان کرمانشاه در مسیر تولید سرمایه، ایجاد کسب و کار و فراهم شدن زیرساختها قرار گرفت و امید است در این سفر بیش از پیش مشمول توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: امید است در جریان سفر دوم رییس جمهور و هیئت دولت به کرمانشاه، این استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.