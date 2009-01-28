تسهیلات پرداختی صندوق تعاون به 1150 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی امروز در یک نشست مطبوعاتی به تشریح عملکرد 10 ماهه صندوق تعاون کشور، طرحها و برنامه ها پرداخت و گفت: اگر اعضای تعاونیهای سهام عدالت را هم به کل تعداد اعضا تعاونیها اضافه کنیم می توان گفت 7 دهک از جمعیت کشور عضو تعاونیها هستند.

مدیر عامل صندوق تعاون از پرداخت 490 میلیارد تومان تسهیلات در قالب 45 هزار پرونده اعتباری تا سال 84 خبر داد و اظهار داشت: در طول دولت نهم ان رقم به هزار و 150 میلیارد تومان رسیده است.

عظیمی در بخش دیگری از سخنانش به ایجاد زمینه اشتغال در طول دولت نهم توسط صندوق تعاون اشاره کرد و افزود: سرانه ایجاد یک شغل در صندوق تعاون 16 میلیون و 400 هزار تومان و سرانه حفظ هر شغل نیز 6.5 میلیون تومان است که در این بخش صندوق 110 هزار فرصت شغلی را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 60 درصد از اعتبارات صندوق به صورت درازمدت پرداخت می شود و اولویت در پرداخت تسهیلات نیز در بخشهای کشاورزی، صنعت و مسکن بوده است.

به گفته مدیر عامل صندوق تعاون کشور در قالب 50 هزار پرونده اعتباری به ارزش 435 میلیارد تومان به بخشهای مختلف تعاونی در 10 ماهه ابتدای سال جاری تسهیلات پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 36 درصد رشد داشته است.

عظیمی اتخاذ سیاستهای انضباطی به جای انقباضی را از برنامه های صندوق تعاون اعلام کرد و بیان داشت: ما توانستیم در بخش تسهیلات حوزه نظارت خود را افزایش دهیم و با کمک سرپرستی ها در استانها اهلیت افراد را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: ما در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری و همچنین بهسازی ناوگان حمل مسافر قرار داد را به امضا رساندیم که طی آن در مرحله اول 10 هزار دستگاه ون و مینی ون به ناوگان جدید اضافه شود.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور تفاهم نامه های دیگر صندوق را در بخشهای مختلف اعلام کرد و افزود: تفاهم نامه هایی را با سازمان مرکزی تعاون روستایی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، صندوق تعاون ارتش، تعاونیهای زنان سرپرست خانوار و اتحادیه تعاونیهای سراسری مسکن کارگران کشور منعقد کردیم.

عظیمی از افتتاح 130 پروژه و طرح اقتصای در دهه فجر سالجاری خبر داد و گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال هزار و 500 نفر افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از آماده شدن صندوق و کارکنان برای تغییر سیستم و تبدیل شدن به بانک خبر داد و بیان داشت: امیدوارم در سال جاری مراحل تشکیل بانک توسعه تعاون پیشرفت خوبی داشته باشد.