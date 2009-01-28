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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

پنجمین همایش ملی علوم خاک ایران آغاز شد

پنجمین همایش ملی علوم خاک ایران آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: پنجمین همایش ملی علوم خاک ایران ظهر امروز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران آغاز شد.

مسئول اجرایی این همایش در خصوص این همایش به خبرنگار مهر در کرج گفت: همایش ملی یک روزه علوم خاک ایران به منظور بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل پژوهش، تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی در خصوص مسائل خاک کشور و تعامل بین دستگاههای اجرایی و موسسات ذی ربط آغاز شده است.

حسین میرسید حسینی ادامه داد: متخصصین برجسته خاک شناسی، مدیران گروههای دانشگاهی مربوطه در کشور و اعضای انجمن علوم خاک ایران از شرکت کنندگان در این همایش هستند.

وی افزود: بررسی راهکارهای لازم در خصوص کاربردی کردن استراتژی انجمن علوم خاک و راهکارهای تعامل بین دستگاههای اجرایی و موسسات آموزشی و پژوهشی در خصوص برخورد با مسائل خاک کشور از بحث های مطرح شده در پنجمین همایش ملی علوم خاک ایران است.

مدیر گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: جمعی از مدیران کل وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی مربوطه در این همایش دعوت شده بودند که تعدادی از آنها در همایش حضور یافته اند.

کد مطلب 824574

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