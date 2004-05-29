به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن پست، چند روز پس از تعهد تاريخي ليبي در 19 دسامبر براي ترك هر گونه تلاش در دستيابي به سلاح اتمي منابع اطلاعاتي ليبي با ديپلمات هاي آمريكايي ديدار كردند تا برخي اخبار محرمانه را فاش كنند وآن اينكه: مقدار قابل توجهي از تجهيزات اتمي كه از سوي ليبي خريداري شده بوده، ناپديد شده است.

اين تجهيزات حساس كه براي غني سازي اورانيوم كاربرد داشته است، ماهها قبل به بازار سياه سفارش داده شده بود. طبق گفته منابع رسمي آمريكا كه در اين ملاقات حضور داشتند، طرف ليبي در نظر داشته است آمريكايي ها را آماده كند كه ممكن است باز هم تجهيزات هسته اي غير قانوني د رليبي پيدا شود.

يكي از آمريكايي هاي شركت كننده در اين نشست اعلام كرد كه منابع ليبي واقعا انتظار دارند كه بازهم تجهيزات غير قانوني در نقطه اي نامعلوم از ليبي يافت شود.

اما اكنون پس از گذشت بيش از 4 ماه، بازرسان آمريكا و همچنين بازرسان بين المللي در حال جستجوي قطعاتي هستند كه از سوي ليبي خريداري شده بود و احتمالا به طور غير قانوني توسط كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته است و يا دراختيار منابع ديگر قرار داده شده است.

محلي كه ممكن است اين قطعات به آنجا انتقال داده شده باشد از رموزي است كه تاكنون چيزي درباره آن فاش نشده است. اما برخي از منابع آژانس معتقدند شبكه بازار سياهي كه عبدالقادر خان ايجاد كرده بود، در انتقال اين تجهيزات موثر بوده است. اما نام افرادي كه به طور دقيق در اين انتقال مشاركت داشته اند، هنوز فاش نشده است.

منابع رسمي بوش كه از جريان اين بازرسي ها آگاه بودند، اعلام كردند كه ما هنوز اطلاعات لازم را درباره اين پرونده به دست نياورده ايم اما به جستجو ادامه مي دهيم تا اطلاعت لازم را كشف كنيم. چون اطمينان داريم كه هنوز مسائل فاش نشده زيادي وجود دارد.

مسئله ناپيد شدن قطعات مذكور از آنجايي اهميت دارد كه ممكن است اين تجهيزات در اختيار كشورهاي تروريست قرار گرفته باشد.

ديويد آلبرايت كارشناس هسته اي و رييس موسسه علوم و امنيت بين المللي اظهار داشت: اين موضوع بسيار به طول انجاميده است و اگر ما موفق نشويم ريشه هاي آن را كشف كنيم، شبكه غير قانوني مذكور بسيار بيش از قبل گسترش مي يابد.

منابع رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره پيدا شدن اين تجهيزات گم شده اظهار نظري نكردند. اما مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس اظهار داشت: آژانس جستجوي بسيار وسيعي را در شبكه بازار سياه عبدالقادر خان انجام داده است. ما مصاحبه هاي نظام مندي با دست اندركاران اين شبكه انجام مي دهيم.

منابع رسمي آژانس بر اساس اين مصاحبه ها معتقدند كه برنامه غني سازي اورانيوم ليبي به اندازه اي كه تصور مي شده، وسيع نبوده است.

منابع آژانس شب گذشته اعلام كردند كه اورانيوم هاي غني شده ليبي از شبكه پاكستان تهيه مي شده است، كه احتمالا براي ايران نيز اورانيوم غني شده مي فرستاده است.

منابع رسمي ليبي خبر دادند كه 4 هزار قطعه خريداري شده توسط اين كشور ناپديد شده است.