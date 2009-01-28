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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

نقد "فرهنگ ادبیات فارسی" با حضور خرمشاهی و فانی

نقد "فرهنگ ادبیات فارسی" با حضور خرمشاهی و فانی

کتاب "فرهنگ ادبیات فارسی" نوشته محمد شریفی با حضور بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی نقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "فرهنگ ادبیات فارسی" به همت محمد شریفی در سال‌ جاری منتشر شده و راهنمای ساده‌ای برای علاقمندان ادبیات فارسی است.

مهمترین ویژگی این فرهنگ گرد آمدن اطلاعات گوناگون ادبی در کنار یکدیگر از شرح احوال شاعران و نویسندگان گرفته تا معرفی آثار، اصطلاحات ادبی، قصه‌ها و داستانها، اشارات و تلمیحات، همچنین آمیختگی فولکلور و افسانه‌های عامیانه با ادبیات جدی است.

نشست هفته آتی شهر کتاب به نقد و بررسی این اثر اختصاص دارد که با حضور بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی و محمد شریفی برگزار می‌شود.

این نشست در روز سه‌شنبه 15 بهمن ساعت 16:30 در سالن اجتماعات شهرکتاب واقع در خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، طبقه اول برگزار می‌شود.

کد مطلب 824582

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