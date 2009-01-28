نماز شکر در 330 میعادگاه نماز جمعه چهارمحال و بختیاری اقامه می شود

علی گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: به شکرانه 30 سال عزت و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی روز 11 بهمن در330 نقطه استان در میعادگاه های نماز جمعه و مساجد جامع شهری و روستایی نماز شکر اقامه خواهد شد.

وی تکریم شخصیت امام خمینی (ره) و تجلیل از مقام شامخ شهیدان، ارائه تصویری هنرمندانه از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین کارآمدی نظام را از جمله اهداف راهبردی و کلان برنامه های سی امین فجر انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی افزود: ارتقای سطح آگاهی مردم به خصوص نسل جوان نسبت به ماهیت و اهداف غایی انقلاب اسلامی، امید افزایی عمومی و فراملی نسبت به آینده انقلاب اسلامی و برجسته سازی نقش انقلاب در بالندگی روحیه ظلم ستیزی و نهضت آفرینی در سراسر جهان به خصوص جهان اسلام از دیگر اهداف اجرای این برنامه ها است.

گرجی در پایان خواستار حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور استان در راهپیمایی 22 بهمن شد و تصریح کرد: با توجه به موقعبت حساس میهن اسلامی در جهان راهپیمایی 22 بهمن در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید هرچه با شکوه تر از پیش برگزار شود.

