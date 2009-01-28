حکم مجازات کلاهبردار 65،800،000 دلاری صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) اعلام کرد: قاضی علیرضا میرزاپور رئیس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی (جزایی) تهران حکم محکومیت متهم به کلاهبرداری که مبلغ ۶۵ میلیون وهشتصد هزار دلار از سه بانک ملی ، تجارت و پارسیان کلاهبرداری کرده بود را صادر کرد.

با اعلام شکایت بانکهای ملی ، تجارت و پارسیان پرونده این کلاهبردار در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدور کیفرخواست در دادسرا به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران ارجاع شد.

در این گزارش آمده است : متهم به عنوان مدیرعامل شرکتی ، با اعلام قیمت موهوم و جلب نظر بانکهای شاکی و ارائه اطلاعات نادرست به بانکها کالاهای وارداتی خود را چندین برابر مبلغ واقعی گشایش اعتبار کرده است.

بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران آقای ف . ش متهم به کلاهبرداری به تحمل۷ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۵ میلیون و هشتصد هزار دلار در حق صندوق دولت و رد مال مبالغ ۱۹میلیون و پانصد هزار دلار به بانک پارسیان، ۲۶ میلیون و هشتصد هزار دلار به بانک ملی و ۱۹ میلیون و پانصد هزار دلار به بانک تجارت و همچنین محرومیت از برخی حقوق اجتماعی موضوع مادده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تتمیمی محکوم شد.



در پایان این گزارش آمده است : در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری نام و مشخصات کامل متهم در صورت قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر اعلام خواهد شد.