با شعار یا دستکاری احتمالی در آمارها نمی توان به استقلال اقتصادی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه پنبه ‌کاران کشور با یادآوری سی ‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: استبداد داخلی، استعمار خارجی و اسلام ‌ستیزی سه عامل اصلی و مهمی بود که کاسه صبر مردم را در مقابل رژیم شاه لبریز کرد و باعث حرکت، نهضت و نهایتا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد.

وی افزود: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران از دو طرف به شدت احساس تحقیر می‌کردند؛ موضوع اول، استبداد سیاه داخلی بود. مردم احساس می‌کردند هیچ نقشی در اداره حکومت ندارند و یک گروه کوچک فاسد که در راس آن محمد رضا پهلوی قرار داشت بدون توجه به آرا و نظرات و نیازهای مردم سرنوشت آن‌ها را در دست گرفته است. موضوع دوم نیز رنج از استعمار خارجی مخصوصا فشارهای آمریکایی ‌ها بود که ملت بزرگ و با عظمتی مانند مردم ایران با آن سابقه تمدن چند هزار ساله را دچار تحقیر ملی می‌کرد. در این زمینه کار به جایی رسیده بود که آمریکایی‌ ها بر ارتش، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دانشگاه ‌ها و تمام شئون کشور مسلط شده بودند و حتی حدود 30 مستشار آمریکایی در رادیو تلویزیون آن زمان فرمانروایی می‌کردند.

وی ادامه داد: عامل سوم که نهایتا کاسه صبر مردم را لبریز کرد، موضوع "اسلام ستیزی" بود. مردم با چشم خود می‌دیدند که هر روز، بخش بزرگتری از قوانین اسلامی و اعتقادات و ارزش‌های دینی آنها زیر پا گذاشته می‌شود و عرصه بر حاکمیت معیارهای اسلامی تنگ ‌تر می‌گردد. قوانین و ارزش‌های اسلامی نه تنها جایی در حکومت نداشت که رژیم شاه با مقررات اسلامی و سنن اجتماعی، عناد ورزی و لجبازی می ‌کرد.

این عضو مجلس خبرگان با اشاره به شعار کلیدی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" و اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: به رغم تمام بحران‌ها، مشکلات و موانعی که طی سه دهه گذشته وجود داشت، مردم ایران به بخش مهمی از اهداف انقلاب دست یافته ‌اند. شعار استقلال تا حد زیادی محقق شده و امروزه حتی مخالفان جمهوری اسلامی نیز اذعان دارند که ایران به کشوری مستقل تبدیل شده و روی پای خود ایستاده است. در زمینه شعار "آزادی" نیز در سه دهه گذشته به طور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار شده و تمام ارکان قدرت اعم از دولت، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شوراها و حتی رهبری نظام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، برآمده از نظرات و آرای مردم هستند. با این حال نباید فراموش کرد که هنوز بخش بزرگی از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی محقق نشده است و تا رسیدن به قله اهداف نهضت امام خمینی (ره)، همچنان راه طولانی و دشواری پیش روی ماست.

وی تاکید کرد: در این مسیر البته دو خطر عمده ما را تهدید می‌کند؛ خطر نخست آن است که از ادامه حرکت به سوی اهداف متعالی انقلاب باز ایستیم و دچار روزمرگی و خستگی شویم. خطر دوم و بزرگتر نیز آن است که خدای ناکرده به عقب برگردیم و به تعبیر قرآن، بازگشت به "جاهلیت اولی" داشته باشیم.

وی در عین حال اظهار کرد: اگر حواس ما جمع نباشد و مردم در صحنه نباشند ممکن است به استبداد بازگردیم. آن روزی که کسانی پیدا شوند و جلوی انتقاد را بگیرند و بگویند حرف نزنید؛ روزی است که گام اول را برای بازگشت به گذشته و آغاز استبداد برداشته ‌ایم. اگر خدای ناکرده روزی برسد که کسانی رای مردم را بخرند یا اگر خدای ناکرده روزی برسد که انتخابات ما آزاد نباشد، آن روز همان روزی است که گام اول برای بازگشت به عقب برداشته شده ا ست. اگر روزی برسد که مسئولین ما به نظرات کارشناسان و نخبگان جامعه اعتنا نکنند و بدون توجه به نظرات مشورتی حرکت کنند، آن روز شاهد نخستین گام برای بازگشت به استبداد خواهیم بود. البته نظارت‌های هوشمندانه مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه می‌تواند اطمینان بخش باشند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: چنین خطری در زمینه "استقلال" نیز وجود دارد. اگر هوشمندانه، هوشیارانه و با تدبیر حرکت نکنیم یا اگر حاضر شویم از اصول انقلاب عدول کنیم، این خطر وجود دارد که استعمار در قالبی جدید به کشور بازگردد. اگر دقت نکنیم، دشمنان ما ممکن است طرحی را در شورای امنیت به تصویب برسانند و به نحوی به کشور تحمیل نمایند که ما را در سیاست و اقتصاد تحت فشار قرار دهد. استعمارگران ممکن است از غفلت یا شعارزدگی ما سوءاستفاده کنند و با استفاده از ابزارهایی چون شورای امنیت و یا دیگر سازمان‌های بین ‌المللی یا با تاثیر گذاری در افکار عمومی جهان خواسته‌های خود را تحمیل نمایند.

وی با یادآوری ابعاد مختلف استقلال از جمله استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی و ... تاکید کرد: در دنیای جدید، استقلال اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابعاد استقلال است و به این معناست که با قدرتمند کردن اقتصاد ملی، نیازهای کشور به خارج را کم کرده یا به صورت متقابل و متوازن درآوریم؛ بنابراین اگر روز به روز نیازهای اقتصادی ایران به کشورهای خارجی بیشتر شود و میزان واردات کشور افزایش یابد، باید توجه داشته باشیم که عملاً در جهت وابستگی کشور حرکت کرده‌ایم. افزایش واردات به شکل یک طرفه، استقلال اقتصادی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه اصولا استقلال اقتصادی بدون تعامل با دنیا ایجاد نمی‌شود، گفت: معنای استقلال این نیست که دروازه ‌های کشور قفل شود یا به سمت انزوا حرکت کنیم. اگر با دنیا تعامل نکنیم و اگر از تکنولوژی روز دنیا استفاده نکنیم طبیعی است که قدرت رقابت در دنیای امروز را از دست خواهیم داد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک یادآور شد: حضور قدرتمندانه در بازارهای دنیا و حرکت در مسیر استقلال اقتصادی نیازمند تدبیر، برنامه ‌ریزی و استفاده بهینه از منابع کشور و سرمایه‌های اجتماعی است و با شعار یا دست کاری احتمالی در برخی آمارها نمی ‌توان به این اهداف دست پیدا کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با یادآوری اهمیت پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک تاکید کرد: سطح زیر کشت پنبه در ایران روزگاری به حدود 400 هزار هکتار رسیده بود حال آن که این میزان کاهش داشته و به حدود 124 هزار هکتار رسیده است. برخی از کارشناسان پیش‌ بینی می‌کنند که با ادامه روند فعلی سطح زیر کشت پنبه در ایران طی سال آینده به حدود 55 هزار هکتار خواهد رسید. واردات پنبه در سال گذشته به 69.7 هزار تن رسید حال آن که این رقم در سال 1382 فقط 4.7 هزار تن بود.

وی با اشاره به نظرات کارشناسان درباره سطح زیر کشت پنبه طی 60 سال اخیر گفت: گفته می‌شود در استان گلستان که زمانی قطب صنعت پنبه ایران بود، سطح زیر کشت پنبه بیش از 90 درصد کاهش داشته و سال گذشته به حدود 13 هزار هکتار رسیده است. این در حالی است که پنبه یک محصول استراتژیک است که در طیف عظیمی از مسایل از صنایع نظامی گرفته تا تغذیه و بهداشت نقش کلیدی دارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دولت باید ضمن حمایت از پنبه ‌کاران و تولید گران و فراهم کردن امکانات مورد نیاز آن‌ها از جمله تکنولوژی مدرن، واردات این محصول را به گونه‌ای تنظیم کند که باعث رشد تولید داخلی شود.