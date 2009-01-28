مانع انعقاد قرارداد گاز با پاکستان شوید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی شهریاری، در حین طرح سئوال هفت تن از نمایندگان از وزیر نفت درباره انعقاد قرارداد صادرات گاز به پاکستان و ترکیه، در تذکری آیین نامه ای به انعقاد این قرارداد با پاکستان اعتراض کرد.

نماینده مردم زاهدان با تاکید بر اینکه نمی توان قرارداد خط لوله صلح را خارج از اصل 125 قانون اساسی دانست، گفت: اینکه قراردادهای خارجی را انعقاد قرارداد بین دو کشور و دولتی محسوب کنیم، اشکال دارد.

اصل 77 قانون اساسی تاکید دارد که عهده نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در اصل 125 قانون اساسی آمده است امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

وزیر نفت در حین پاسخگویی به سئوال نمایندگان به استناد استفساریه ای که در دوره نخست وزیری میر حسین موسوی از شورای نگهبان صورت گرفته، انعقاد قرارداد خط لوله صلح را مشمول اصل 125 قانون اساسی دانسته بود.

شهریاری در ادامه تذکر خود گفت: بحث من فقط راجع به این قرارداد نیست. ما باید با کشوری چون پاکستان که سالهاست فرزندان ما را به شهادت می رسانند و مامن و ماوای اشرار و دزدان و جنایتکاران شده قرارداد نبندیم.

وی تاکید کرد: مگر اینها برادری خود را ثابت کرده اند که می خواهیم با آنها ارث و میراث تقسیم کنیم. در موقعیت فعلی باید دولتمردان پاکستان را به خاطر اقداماتی که علیه فرزندان این آب و خاک انجام می دهند نه اینکه با امضای این قرارداد به آنها امتیاز بدهیم.

نماینده مردم زاهدان خطاب به رئیس مجلس گفت: تا زمانی که دولت پاکستان به تعهدات قانونی خود عمل نمی کند و به قانون استرداد مجرمان عمل نمی کند، اجازه ندهید این قرارداد منعقد شود.

وی افزود: چرا باید با دولتی که به قوانین عمل نمی کند، قرارداد امضا کنیم و امتیاز بدهیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: اینکه مجلس باید در جریان قراردادهای دراز مدت باشد و ملاحظات سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد، حرف متینی است و باید راهی برای آن یافت؛ زیرا تفاوت رای وجود دارد.