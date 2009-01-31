امضای کلاری خلاقیت و جسارت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت کلاری فیلمبردار خوشذوق و سرشناس سینمای ایران در بیست و هفتیمن جشنواره فیلم فجر در یادداشتی به ویژگیهای موجود در آثار این فیلمبردار اشاره کرد.
در ابتدای یادداشت جعفری آمده است: وقتی کسی همچون کلاری پس از سالها تلاش و حضور پربار در عرصه فیلم و عکس به عنوان یک مدیر فیلمبرداری موفق و توانا در سینمای ایران شناخته میشود، نوشتن درباره او کاری دشوار است. محمود کلاری فیلمبرداری است که کارش را خیلی خوب بلد است، فیلمبرداری که فیلمهایش را انتخاب میکند.
این هنرمند در ادامه آورده است: کسی که در عین پایبندی به اصول و قواعد سینمایی و تکنیکی، هر فیلم او دارای جنبههای خلاقانه تصویری است. از این رو حتی او را ابایی نیست اگر این نگاه خلاقانه مجموعه آثارش را فاقد یک سبک و استیل خاص کند.
جعفری آثار کلاری را چنین ارزیابی کرد: امضای کلاری نه سبک و روش کار او، که رویکرد خلاقانه و جسارتش در عرصه تصویر است. مهمترین ویژگی این فیلمبردار برجسته سینمای ایران رویارویی تجربهگرایانه با تکنولوژی جدید و سیستمهای دیجیتالی در سینمای امروز است. برای هر فیلمبردار کهنهکار و باسابقه خروج از حیطههای شناخته شده و تصمیم به تجربه سیستمهای جدید و در حال تغییر و تکمیل، کاری سخت و پرخطر است.
وی در ادامه آورده است: اگر چه در شرایط فعلی شماری قابل توجه از مدیران فیلمبرداری در سینمای ایران به استقبال از این سیستمهای جدید روی آوردهاند، اما بیآنکه قصد بیحرمتی به تجربهها و سلایق فردی دوستان فیلمبردار را داشته باشم باید گفت محمود کلاری جزو اولین کسانی بود که دوربین دیجیتال را در فیلم سینمایی به دست گرفت.
یادداشت جعفری درباره کلاری چنین ادامه یافت: گرچه در گامهای نخست به دلیل ضعف سیستمهای تصویربرداری موجود و نیز دسترسی نداشتن به سیستمهای تبدیل قابل قبول نتایج فنی حاصل از این رویکرد چندان درخشان نبود، اما ثبات و تداوم تجربهها در همین مسیر بود که در نهایت منجر به آثاری درخشان چون "خونبازی" یا "خواب لیلا" شد.
در پایان این یادداشت آمده است: میدانم او برای رسیدن به این موفقیتها از روحیهای منعطف و طبعی بلند برخوردار بوده و از مشاوره دوستان متخصص و سواد سینمایی و کنجکاوی خلاقانه خویش بهره گرفته است؛ همه ویژگیهایی که یک هنرمند موفق، جسور و تاثیرگذار باید داشته باشد. بنابراین نه تنها تصاویر ثبت شده و آثار هنری، بلکه مسیری که چنین هنرمندانی طی میکنند، برای سینماگران نسل جدید آموزنده خواهد بود. درود بر او و با آروزی سلامتی و موفقیت روزافزون برایش.
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