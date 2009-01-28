بودجه فرهنگی کشور کمتر از سال گذشته خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر مجمع نمایندگان استان با تاکید جدی بر مسائل فرهنگی افزود: توسعه فرهنگ یک اصل است و مقام معظم رهبری در جهت رفع مظلومیت در سال گذشته مسائل فرهنگی را مورد توجه جدی قرار داده اند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه فرهنگی د رسال آینده با توجه به محدودیتهای به وجود آمده و به خصوص کاهش شدید قیمت نفت با در نظر گرفتن وابستگی شدید درآمدهای نفتی کمتر از سال گذشته خواهد بود.

آرین منش با تاکید بر اینکه بودجه فرهنگی باید افزایش یابد خاطر نشان کرد: افزایش بودجه فرهنگی باعث خواهد شد تا بتوانیم با استکبار جهانی مقابله کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه افزایش بودجه فرهگی باعث جلوگیری از ورود فرهنگ بیگانه می شود، گفت: سهم بودجه فرهنگی کشور نباید کمتر از 10 درصد بودجه عمومی باشد.





