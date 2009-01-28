امسال پنج موزه در مجموعه سعدآباد راه اندازی می شود

عشرت شایق در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: موزه پرفسور سمیعی، موزه صلح و دوستی جهانی، موزه گیاهان دارویی، موزه کتاب و اسناد و موزه تخصصی لباس از مجموعه های هستند که فاز اول آنها تا پایان امسال راه اندازی می شود.

وی افزود: موزه پرفسور سمیعی به منظور جاودان نگه داشتن چهره ماندگار پرفسور سمیعی در حوزه علم و ادب راه اندازی می شود که فاز اول آن نیز در دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد بود.

شایق در خصوص موزه صلح و دوستی جهانی نیز بیان داشت: موزه صلح و دوستی در قلب کاخ موزه سعد آباد که روزی محلی برای به یغما بردن ثروت مردم با ظلم و ستم بود نیز با شعار ائتلاف برای صلح، نه اتحاد برای جنگ راه اندازی می شود.

مشاور عالی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشورمان همچنین در خصوص موزه گیاهان دارویی بیان داشت: در حال حاضر یک مرکز تحقیقاتی در سعدآباد وجود دارد که دارای 400 گونه گیاهی است که با افزایش این گونه ها و انجام امور تحقیقاتی به کمک دانشگاه شهید بهشتی تا پایان امسال به موزه ارتقا می یابد.

شایق عنوان کرد: در حال حاضر هفت هزار جلد کتاب و پنج هزار سند همچنین تعداد قابل توجهی فیلم و اسلاید از زمان پهلوی اول و دوم شناسایی شده که البته 80 درصد آن متعلق به موزه سعدآباد است و به زودی به عنوان یک موزه راه اندازی خواهد شد.

وی موزه لباس را نیز موزه ای تخصصی اعلام و خاطرنشان کرد: هم اکنون لباسهای بسیاری در مجموعه سعدآباد وجود دارد و با انجام امور تحقیقاتی تعداد دیگری لباس نیز از اقوام مختلف تهیه شده و در مجموعه ای در معرض دید گروههای فیلم و سریال سازی صدا و سیما قرار می گیرد.

شایق ادامه داد: کلیه امور تحقیقاتی، مطالعاتی و اسنادی مربوط به این موزه ها انجام شده و با فراهم شدن شرایط بهره برداری، پیش بینی می شود فاز اول همه آنها تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

عشرت شایق به منظور شرکت در نخستین همایش بین المللی ایجاد بستر گسترش صنعت توریسم به یزد سفر کرده است.