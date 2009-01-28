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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

250 هزار دانش آموز تحت پوشش آموزش از راه دور هستند

250 هزار دانش آموز تحت پوشش آموزش از راه دور هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزش از راه دور کشور گفت: براساس برنامه چهارم توسعه مقرر است سه میلیون نفر در کشور زیر پوشش آموزش های از راه دور قرار گیرند که اکنون 75 درصد از این برنامه عقب هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احسان تقی زاده ظهر چهارشنبه در گردهمایی رابطین، موسسین و مدیران مراکز آموزش دور در باشگاه فرهنگیان گرگان افزود: اکنون فقط 250 هزار نفر در کشور زیر پوشش آموزشهای از راه دور هستند و به دلیل پرادختن به حاشیه از برنامه عقب هستیم.

وی اظهار داشت: عدم سرمایه گذاری در تهیه کتاب خودآموز و سایر رسانه های آموزشی از دیگر مشکلات اجرای این طرح است که در این راستا 42 عنوان کتاب خودآموز به همراه 90 نوع CD  آموزشی در حال تولید و تهیه هستیم.

تقی زاده ناآگاهی خانواها را نسبت به خدمات آموزش از راه دور را از دیگر چالشهای فراوری برشمرد و خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد خانواده ها از این نوع آموزشها بی اطلاع ، کم اطلاع و یا بد اطلاع هستند که با تبلیغ این شیوه می توان آموزش و پرورش کشور را نجات داد.

به گفته تقی زاده، عدم همکاری برخی ادارات شهرستانها از دیگر مشکلات اجرای این طرح بوده و باید با اطلاع رسانی، آموزش از راه دو را ترویج و گسترش دهیم.

رئیس موسسه آموزش از راه دور کشور بیان داشت: زیرساختهای مخابراتی در جهت آموزش از راه دور و الکترونیکی ضعیف است و در این زمینه با هماهنگی صدا و سیما و انعقاد تفاهمنامه هایی با وزرات فناوری اطلاعات و مخابرات، دانشگاه پیام نور و غیره برنامه هایی در دست اجرا است.

وی یادآورشد: عدم همکاری کاروگروه اشتغال استانی در ارایه تسهیلات مورد نیاز و تسهیلات زودبازده از دیگر موانع فراگیری این طرح است که نیاز به همکاری بیشتری در این زمینه داریم.

عیسی پایین محلی رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز در این جلسه گفت: آموزش از راه دور مهمترین خط مشی این سازمان بوده و انتظار است این مراکز از روشهای متنوعی که در مدارس غیر انتفاعی، معمولی و خاص استفاده می شود، استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اکنون 28 مرکز آموزش از راه دور در استان راه اندازی شده که 14 مرکز دخترانه و مابقی پسرانه است و برای راه اندازی 16 مرکز جدید نیز مجوزهای لازم ارایه شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 23 فضای آموزشی نوبت دوم استان به آموزش از راه دور محول شده و امکانات و تجهیزات مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفته است.

به گفته پایین محلی، در سالهای 84 و 85 ، 625 نفر و در سالجاری نیز بیش از هفت هزار نفر از خدمات آموزشهای از راه دور بهره مند شدند.

استان گلستان 348 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 824595

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