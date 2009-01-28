250 هزار دانش آموز تحت پوشش آموزش از راه دور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احسان تقی زاده ظهر چهارشنبه در گردهمایی رابطین، موسسین و مدیران مراکز آموزش دور در باشگاه فرهنگیان گرگان افزود: اکنون فقط 250 هزار نفر در کشور زیر پوشش آموزشهای از راه دور هستند و به دلیل پرادختن به حاشیه از برنامه عقب هستیم.

وی اظهار داشت: عدم سرمایه گذاری در تهیه کتاب خودآموز و سایر رسانه های آموزشی از دیگر مشکلات اجرای این طرح است که در این راستا 42 عنوان کتاب خودآموز به همراه 90 نوع CD آموزشی در حال تولید و تهیه هستیم.

تقی زاده ناآگاهی خانواها را نسبت به خدمات آموزش از راه دور را از دیگر چالشهای فراوری برشمرد و خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد خانواده ها از این نوع آموزشها بی اطلاع ، کم اطلاع و یا بد اطلاع هستند که با تبلیغ این شیوه می توان آموزش و پرورش کشور را نجات داد.

به گفته تقی زاده، عدم همکاری برخی ادارات شهرستانها از دیگر مشکلات اجرای این طرح بوده و باید با اطلاع رسانی، آموزش از راه دو را ترویج و گسترش دهیم.

رئیس موسسه آموزش از راه دور کشور بیان داشت: زیرساختهای مخابراتی در جهت آموزش از راه دور و الکترونیکی ضعیف است و در این زمینه با هماهنگی صدا و سیما و انعقاد تفاهمنامه هایی با وزرات فناوری اطلاعات و مخابرات، دانشگاه پیام نور و غیره برنامه هایی در دست اجرا است.

وی یادآورشد: عدم همکاری کاروگروه اشتغال استانی در ارایه تسهیلات مورد نیاز و تسهیلات زودبازده از دیگر موانع فراگیری این طرح است که نیاز به همکاری بیشتری در این زمینه داریم.

عیسی پایین محلی رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز در این جلسه گفت: آموزش از راه دور مهمترین خط مشی این سازمان بوده و انتظار است این مراکز از روشهای متنوعی که در مدارس غیر انتفاعی، معمولی و خاص استفاده می شود، استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اکنون 28 مرکز آموزش از راه دور در استان راه اندازی شده که 14 مرکز دخترانه و مابقی پسرانه است و برای راه اندازی 16 مرکز جدید نیز مجوزهای لازم ارایه شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 23 فضای آموزشی نوبت دوم استان به آموزش از راه دور محول شده و امکانات و تجهیزات مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفته است.

به گفته پایین محلی، در سالهای 84 و 85 ، 625 نفر و در سالجاری نیز بیش از هفت هزار نفر از خدمات آموزشهای از راه دور بهره مند شدند.

استان گلستان 348 هزار دانش آموز دارد.