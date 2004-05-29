گزارش تصويري "مهر" از زلزله بلده و وروستاهاي اطراف

بيشتر جاده هاي منطقه بر اثر ريزش كوه مسدود شده است
نمي توان به صراحت از ميزان خسارات سخن گفت ؛ اما مشاهدات خبرنگاران "مهر" ، تخريب نسبي برخي ساختمان ها را در بعضي روستاهاي بلده و بخشهاي اطراف تائيد مي كند
بيش از تخريب كلي و ويراني هاي گسترده ، در اكثر مناطق ، خسارتهاي جزئي و ترك بر روي ديوار منازل و ساختمانهاي دولتي ايجاد شده است
اهالي بلده و مناطق اطراف ، ديشب را از بيم زلزله در خارج از منازل خود به صبح رساندند
اخبار درباره ميزان خسارت هاي زلزله ديروز در استانهاي مختلف كشور متناقض است.گروه اعزامي "مهر" دقايقي پيش نخستين تصاوير خود را از منطقه بلده ارسال كرد.
کد مطلب 82460
نظر شما