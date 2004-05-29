گزارش تصويري "مهر" از زلزله بلده و وروستاهاي اطراف





بيشتر جاده هاي منطقه بر اثر ريزش كوه مسدود شده است







نمي توان به صراحت از ميزان خسارات سخن گفت ؛ اما مشاهدات خبرنگاران "مهر" ، تخريب نسبي برخي ساختمان ها را در بعضي روستاهاي بلده و بخشهاي اطراف تائيد مي كند







بيش از تخريب كلي و ويراني هاي گسترده ، در اكثر مناطق ، خسارتهاي جزئي و ترك بر روي ديوار منازل و ساختمانهاي دولتي ايجاد شده است











اهالي بلده و مناطق اطراف ، ديشب را از بيم زلزله در خارج از منازل خود به صبح رساندند





