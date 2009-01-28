مقابله با افراد سودجو در بخش تغییر کاربری زمینهای دولتی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد تقی حیدری ظهر امروز در جلسه کمیته حفاظت از اراضی شهرستان سنندج اظهار داشت: دستگاه های نظارتی باید با افراد سودجو و کسانی که به صورت غیرقانونی اقدام به تغییر کاربری زمین های کشاورزی و دولتی می کنند با شدت هر چه تمامتر برخورد نمایند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در سال های گذشته و به دلیل مسائل مختلف افراد سودجو و متعدیان به بیت المال ضرر و زیان فراوانی را به اموال و زمین های دولتی، ملی، کشاورزی و اراضی موقوفه وارد کرده اند که هم اکنون تمامی این موارد توسط دستگاه های قضایی استان در دست پیگیری است.

فرماندار شهرستان سنندج خاطرنشان کرد: باید برای برخورد هر چه بهتر با متخلفان این بخش راهکارهای عملی و برنامه ریزی شده تری در دستور کار قرار گیرد.

حیدری بیان داشت: همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی به منظور افزایش کارآیی، قدرت بازدارندگی و عملی شدن مصوبات این گونه جلسات بسیار لازم و ضروری است.

وی افزود: در همین راستا تشکیل پاسگاهی مشترک با حضور کارشناسانی از نیروی انتظامی، دادگستری، مسکن و شهرسازی، شهرداری سنندج و سایر ادارات ذیربط یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند در زمینه رسیدگی هر چه بهتر با این مهم مورد توجه باشد.

در ادامه این جلسه کارشناسان حاضر و نمایندگان ادارات شهرستان با اعلام روند رو به رشد تعداد پرونده های این بخش تصمیماتی را در خصوص تهیه و تدوین شرح وظایف این پاسگاه مشترک اتخاذ کردند.