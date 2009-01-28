به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در همایش قرآن، انسان و پرسش که توسط مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شده بود، با اشاره به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: دهه فجر یاد آور تاریخی بی نظیر درجهان اسلام و یک نقطه عطف در قلمرو حرکت اهداف دینی است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری انقلاب اسلامی ایران را حرکتی بی سابقه و نو در تاریخ اسلام دانست و گفت: محور حرکت انقلاب اسلامی بر اساس فقه شیعه بود و ما افتخار پیشتازی این مسئله را داریم که این افتخار در درجه اول متعلق به امام (ره) است و در درجه دوم محصول تلاش شاگردان ایشان می باشد.

هاشمی رفسنجانی ، امام خمینی را هدیه خداوند برای زمان حاضر توصیف کرد و گفت: 30 سال از عمر انقلاب می گذرد و ما موفق شده ایم همه توطئه ها را که خیلی هم شدید بوده است، خنثی کنیم و این انقلاب همچنان با صلابت راه خود را ادامه می دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بدون همراهی مردم امکان تحقق و تداوم انقلاب اسلامی وجود نداشت واگر خدای نکرده مردم همراه انقلاب نباشند بباید بدانیم که آنچه امام از ما می خواست هم محقق نمی شود.

هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: امروز در آستانه جهش علمی هستیم و بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ، توسعه ایران باید بر اساس دانایی محوری باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ اخیر غزه اشاره کرد و گفت: حوادثی که در 22 روز اخیر در غزه اتفاق افتاد حادثه ای بی نظیر در تاریخ بود که یک ارتش نیرومند به یک سرزمین محاصره شده و کوچک حمله کند و دستاوردی هم نداشته باشد. اسرائیل بعد از این شکست از میدان خارج شد و مردم غزه با ایستادگی خود باعث ذلت اسرائیل و افتخار امت اسلامی شدند.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه توطئه جدیدی از طرف اسرائیل در راه است، گفت: اسرائیل می خواهد مانع بازسازی غزه شود و لازم است برای بازسازی غزه مرزها و گذرگاهها باز شود. اسرائیل و حامیانش می خواهند با تداوم خرابیها مردم غزه را مایوس کرده و از حماس دور کنند. این توطئه باید به هر نحوی خنثی شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در ایران نهضتی برای بازسازی غزه شروع شده است، از مردم خواست هر چه بیشتر در این مسئله کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پاسخگویی مراکز دینی به شبهات و سئوالات مردم گفت: انسان بدون پرسش خلق نشده است وانسان همواره بعد از تولد سئوالاتی در ذهنش ثبت می شود که باید به این پرسشها پاسخ گفته شود. علم انسان بی پایان نیست و به همین خاطر است که پرسشهای انسان بی پایان است و هر علمی به جای اینکه انسان را قانع کند پرسشهای دیگری را خلق می کند.

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این گناه بزرگی است که زبان مردم را می بندند و نمی گذارند مردم سخنان و سئوالات خود را مطرح کنند. باید گذاشت سئوالات مردم مطرح شود، خط قرمزی در سئوالها وجود ندارد و جامعه باید آنقدر رشید و آزاد باشد که خیال آن از طرح پرسش راحت باشد.

وی خاطر نشان کرد: کسانی که در مسند جوابگویی می نشینند نباید به گونه ای اظهار وجود کنند که همه چیز را می دانند.