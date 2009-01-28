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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

طرح آموزش محله به محله فنی حرفه ای در یزد اجرا می شود

طرح آموزش محله به محله فنی حرفه ای در یزد اجرا می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فنی حرفه ای استان یزد از اجرای طرح آموزش محله به محله مهارتهای فنی حرفه ای در سراسر استان یزد خبر داد.

محمد اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد تسهیلات برای توسعه آموزشهای فنی حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار اجرا می شود و کلیه افراد بالای 12 سال محله های استان می توانند در آن شرکت کنند.

وی افزود: در این طرح در هر محله ای به محض اعلام آمادگی حداقل 12 نفر برای آموزش یکی از مهارتهای فنی حرفه ای به مرکز، مربی و ابزار کار به محل اعزام شده و به افراد آموزش می دهند.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: این طرح به طور رایگان اجرا می شود و زمان و مکان ارائه آموزشها نیز توسط کارآموزان با هماهنگی فنی حرفه ای تعیین می شود.

وی عنوان کرد: در این طرح کارآموزان می توانند مساجد، پایگاههای بسیج، منازل، پارکینگها و هر مکان دیگری را که مدنظر دارند به فنی حرفه ای معرفی کنند.

این مسئول بیان داشت: صاحبان صنایع و کارخانجات نیز می توانند مهارتهای مورد نظر خود را با اجرای این طرح در محل کارخانه به کارگران آموزش دهند.

اکبرنژاد یادآور شد: برای اجرای این طرح با بسیج ادارات و اصناف، بسیج سپاه و دانشگاهها نیز تفاهمنامه ای امضا شده است و در طول اجرای طرح از آنان کمک گرفته می شود.

مدیرکل فنی حرفه ای استان یزد تاکید کرد: برای اجرای این طرح هیچ محدودیتی وجود ندارد که کلیه اقشار جامعه می توانند در آن شرکت کنند.

وی افزود: هم اکنون این طرح در چند رشته اجرایی شده و آموزش محله به محله سایر رشته های فنی حرفه ای نیز در دهه فجر آغاز می شود.

کد مطلب 824608

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