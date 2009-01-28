طرح آموزش محله به محله فنی حرفه ای در یزد اجرا می شود

محمد اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد تسهیلات برای توسعه آموزشهای فنی حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار اجرا می شود و کلیه افراد بالای 12 سال محله های استان می توانند در آن شرکت کنند.

وی افزود: در این طرح در هر محله ای به محض اعلام آمادگی حداقل 12 نفر برای آموزش یکی از مهارتهای فنی حرفه ای به مرکز، مربی و ابزار کار به محل اعزام شده و به افراد آموزش می دهند.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: این طرح به طور رایگان اجرا می شود و زمان و مکان ارائه آموزشها نیز توسط کارآموزان با هماهنگی فنی حرفه ای تعیین می شود.

وی عنوان کرد: در این طرح کارآموزان می توانند مساجد، پایگاههای بسیج، منازل، پارکینگها و هر مکان دیگری را که مدنظر دارند به فنی حرفه ای معرفی کنند.

این مسئول بیان داشت: صاحبان صنایع و کارخانجات نیز می توانند مهارتهای مورد نظر خود را با اجرای این طرح در محل کارخانه به کارگران آموزش دهند.

اکبرنژاد یادآور شد: برای اجرای این طرح با بسیج ادارات و اصناف، بسیج سپاه و دانشگاهها نیز تفاهمنامه ای امضا شده است و در طول اجرای طرح از آنان کمک گرفته می شود.

مدیرکل فنی حرفه ای استان یزد تاکید کرد: برای اجرای این طرح هیچ محدودیتی وجود ندارد که کلیه اقشار جامعه می توانند در آن شرکت کنند.

وی افزود: هم اکنون این طرح در چند رشته اجرایی شده و آموزش محله به محله سایر رشته های فنی حرفه ای نیز در دهه فجر آغاز می شود.