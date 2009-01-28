استقلال سیاسی کشور بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار سعید قربان نژاد ظهر امروز در نشست خبری افزود: درخشش علمی جوانان در عرصه های مختلف از جمله دستیابی به فناوری انرژی هسته ای، موفقیت های علمی در سطح دنیا،تاثیر انقلاب در نهضت های آزادی بخش از جمله حماس و حزب الله لبنان را از دیگر دستاوردهای انقلاب ذکر کرد.

وی از برگزاری 69 عنوان برنامه توسط این کمیته به منظور بزرگداشت سی امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبرداد و بیان داشت: برپایی نمایشگاههای فرهنگی،هنری، مراسم ویژه در تمام رده های سپاه، مراسم ویژه لحظه ورود امام، افتتاح سایت بسیج هنرمندان، صبحگاه مشترک، محافل شعر و خاطره، همایش نونهالان حسینی،مسابقه وبلاگ نویسی،اعزام تیم های بهداشت به مناطق محرم از اهم این برنامه ها است.

سردار قربان نژاد، دیدار دانش آموزان با خانواده های شهدا،جانبازان، برپایی نمایشگاه و همایش آثار هنرمندان بسیجی، صعود 300 نفری به قلل مرتفع ارومیه، جشنواره مبتکرین و ممتازین بسیج دانش آموزی، تجلیل از دانشجویان نخبه بسیجی،تجلیل از نوآوران علمی، فرهنگی، هنری، همایش اساتید دانشگاههای استان، اجرای فراخوان گنج های پنهان ایده های برتر، تجلیل از خانواده ها ی شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، غبار روبی مزارشهدا، صبحگاه و شامگاه مشترک نیروهای مسلح،شرکت گسترده در نمازجمعه و دعای ندبه، تجلیل یادگاران دفاع مقدس، مسابقات شنا، تجلیل از زنان، مادران و خانواده های سپاه را از دیگر برنامه های این کمیته عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری نیروهای مسلح عملیات نورافشانی در فضای شهرها همزمان با شب 22 بهمن ماه به همراه غریو الله اکبر برگزار می شود.

وی از افتتاح 12طرح عمرانی توسط بیسج سازندگی در این ایام خبرداد و اظهارداشت: برای اجرای این طرح ها 12میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی همچنین از افتتاح 32 طرح عمرانی توسط سپاه شهدای استان همزمان با دهه فجر خبرداد و گفت: این طرح ها شامل 25 پایگاه، 4حوزه مقاومت و سه کانون بسیج می باشد که برای اجرای آنها 35 میلیار ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.