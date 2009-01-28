منافقین به پشتوانه آمریکا در عراق فعالیت می کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد کریمی قدوسی ظهر امروز در نشستی خبری در محل دفتر مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اخراج گروه تروریستی منافقین از عراق افزود: گروهک تروریستی منافقین تا کنون نیز فقط به پشتوانه آمریکا دراین کشور حضور داشت و فعالیت می کرد و در حال حاضر دولت عراق برای نابودی مقرر آنها تصمیم جدی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس با بیان اینکه خروج منافقین اراده وعزم دولت عراق است، گفت: توافقی میان ایران وعراق برای خروج منافقین ازعراق صورت نگرفته است بلکه این امر اراده وعزم دولت عراق است.

کریمی با اشاره به اینکه خروج منافقین از عراق مصوبه شورای عالی امنیت عراق است، گفت: دولت و مردم عراق تحمل حضور این گروهک را در کشورشان ندارند زیرا این گروهک بیشترین جنایات را درهمکاری با رژیم بعثی و اشغالگران عراق داشته است و به یک گروه منفور در دولت و کشور عراق تبدیل شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: اعضای این گروهک در صورتی که به ایران بازگردند مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.