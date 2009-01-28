خاتمی و میر حسین عاقلند و نمی آیند / به رئیس جمهور 8 ساله اعتقاد داریم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در پاسخ به سئوال خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص شانس کاندیداهای اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات دهم ریاست جمهوری، بیان داشت: این سنت را مردم پذیرفته اند که هر رئیس جمهور 2 دوره به عنوان رئیس جمهور فعالیت خواهند کرد و ما هم این سنت را پذیرفته ایم و به همین اساس آقای احمدی نژاد 4 سال دیگر رئیس جمهور خواهد بود.

وی با بیان اینکه اصولگرایان در چند انتخابات گذشته روند خوبی را در جهت وحدت طی کرده اند اظهار داشت: بعید است از بین اصولگرایان کسی غیر از آقای احمدی نژاد نامزد شود و بقیه اصولگرایان خودشان شرایط را ارزیابی می کنند و وارد عرصه انتخابات نمی شوند.

ملکشاهی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که اصولگرایان با تدابیر لازم و با اجماع در انتخابات ریاست جمهوری یک اصولگرا را به عنوان رئیس جمهور برگزینند.