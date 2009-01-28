88 هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرآبی ظهر امروز در گردهمایی حمایت و سلامت امور خانواده خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 14 درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش کمیته امداد است، افزود: 40 هزار و 900 نفر از این افراد تحت حمایت را سالمندان به خود اختصاص دادند.

وی به رشد 20 درصدی آمار ازدواج مد دجویان تحت حمایت این نهاد در استان اشاره کرد و افزود: این رقم طی سال جاری چهار هزار و 687 نفر در استان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد داشته است که نیازمند فراهم آوردن زمینه های ازدواجج آسان در استان را می طلبد.

شکرابی از رشد هشت درصدی آمار ناشی از طلاق در استان خبر داد و تصریح کرد: آمار اعلام شده خودکشی طی هفت ماهه امسال 40 مورد گزارش شده است .

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 16 هزار معتاد در استان وجود دارد، افزود: وجود معضل بیکاری از دیگر معضلات آسیبهای اجتماعی در استان می باشد.

شکرآبی دامداری، کشاورزی و فرشبافی را از مشاغل مددجویان تحت حمایت این نهاد برشمرد و خاطرنشان کرد: به دلیل خشکسالی زمینه دامداری و کشاورزی در استان از بین رفته است.

وی با بیان اینکه از مجموع افراد زیر پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی 15 هزار و 391 خانوار طرح مددجویی و 18 هزار و 929 خانوار طرح شهید رجایی هستند، اظهار داشت: 47 هزار و 429 نفر در قالب طرح مددجویی و 40 هزار و 294 نفر در قالب طرح شهید رجایی از خدمات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی کمیته امداد استفاده می ‌کنند.

وی تعداد خانواده زندانیان زیر پوشش طرح مددجویی را بر حسب اقامت 589 خانوار شامل 318 خانوار شهری و 271 خانوار روستایی اعلام کرد و گفت: به لحاظ تعداد نیز یک هزار و 900 نفر از خانواده زندانیان شامل 885 نفر روستایی و یک هزار و 15 نفر شهری زیر پوشش کمیته امداد هستند.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی(ره) خراسان جنوبی افزود: نفرات مورد حمایت از خانواده زندانیان بر حسب جنسیت شامل 636 مرد و یک هزار و 264 نفر زن است.