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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

لاله افتخاری خبر داد:

همایش مطالبات زنان جهان اسلام از سازمانهای بین المللی برگزار می شود

همایش مطالبات زنان جهان اسلام از سازمانهای بین المللی برگزار می شود

مخبر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از برگزاری همایش مطالبات زنان جهان اسلام از سازمانهای بین المللی در مورد فجایع غزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لاله افتخاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این همایش از سوی مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود گفت: آیت الله تسخیری رئیس این مجمع در این همایش سخنرانی خواهد کرد و نمایندگانی از تشکلها و سازمانهای زنان و از داخل و خارج از کشور در این همایش حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به حضور برخی مهمانان خارجی از جمله زنان سفرای کشورهای اسلامی در این همایش گفت: همچنین در این همایش علاوه بر اعلام حمایت از زنان و کودکان غزه، مطالبات آنان از سازمانهای بین المللی را مطرح می کنیم و خواهیم پرسید که تا کنون چه اقدامی برای غزه انجام داده اند.

این همایش عصر امروز با حضور مهمانان افتخاری و برخی مسئولان کشور برگزار می شود.

کد مطلب 824620

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