فناوریهای نوین در حوزه تجهیزات پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا مسایلی امروز در همایش بین المللی فناوریهای نوین تشخیص پزشکی با اشاره به قانون تجهیزات پزشکی گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 14 قانون مقررات امور دارویی و پزشکی، ساخت، تولید و یا ورود هر نوع مواد و ملزومات تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و مواد اولیه باید با اجازه وزارت بهداشت صورت گیرد و ترخیص اقلام مذکور نیز از گمرک باید با تایید وزارت بهداشت باشد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه های مختلف ساخت، ورود، تولید، مصرف و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات پزشکی در چهار سال گذشته نظام مند شده است، افزود: هم اکنون کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با تجهیزات پزشکی مشخص شده است و بر اساس آن بهره گیری از مهندسان پزشکی در مراحل مختلف ساخت تا عرصه تجهیزات پزشکی ضروری است.

مسایلی با اشاره به ضرورت استفاده از متخصصان مهندسی پزشکی در مراحل مختلف تولید تجهیزات پزشکی اظهار داشت: ضوابط مربوط به استفاده از ناظران فنی و مهندسان پزشکی به عنوان یک الزام قانونی تصویب و ابلاغ شده است و تا پایان سال جاری شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی ملزم به حضور ناظران فنی در خطوط تولید، عرضه و توزیع تجهیزات پزشکی خواهد شد.

به گفته وی 450 شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی فعال هستند که 950 محصول را تولید می کنند.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به بیان جایگاه مهندسان پزشکی در کشور پرداخت و ادامه داد: بر اساس ضوابط وزارت بهداشت در عرصه تولید تجهیزات پزشکی در کشور هیچ وسیله پزشکی نباید بدون حضور فرد متخصص در مهندسی پزشکی تولید شود و مراحل مختلف ساخت تجهیزات پزشکی باید مورد تایید مهندس پزشکی باشد که این امر حضور متخصصان رشته های مهندسی پزشکی را افزایش می دهد و باعث می شود جایگاه مهندسی پزشکی که تا چند سال پیش تعریف نشده بود به صورت مشخص و معین در حوزه نظام سلامت کشور نظام مند شود.

مسائلی در زمینه ورود تجهیزات پزشکی نیز یادآور شد: هم اکنون ارزیابی ورود تجهیزات پزشکی به صورت علمی و دقیق انجام می شود و مباحث علمی مهندسی پزشکی که در کلاسها و دانشگاهها بیان می شود به صورت پویا و اثر بخش در عرصه ورود مد نظر قرار می گیرند. بر همین اساس هر نوع کالا و تجهیزاتی که مطابق با استانداردهای بین المللی نباشد به هیچ وجه اجازه ورود نخواهند یافت.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در حال حاضر حدود 10 پروژه در زمینه فناوری نوین تجهیزات پزشکی تعریف و در اختیار دانشگاهها برای طراحی و تولید قرار گرفته است.