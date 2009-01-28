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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

در پایان جلسه علنی امروز؛

سئوال یک نماینده از وزیر خارجه اعلام وصول شد

در پایان جلسه علنی امروز سئوال نماینده شاهین شهر از وزیر خارجه در خصوص عدم تحرک و دفاع از حقوق زائران ایرانی در عربستان اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی نماینده قائنات موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، سئوال حسینی دولت آبادی، نماینده شاهین شهر از متکی وزیر امور خارجه درباره عدم تحرک و دفاع از حقوق زائران ایرانی درعربستان اعلام وصول شد.

کد مطلب 824625

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