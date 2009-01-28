سئوال یک نماینده از وزیر خارجه اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی نماینده قائنات موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، سئوال حسینی دولت آبادی، نماینده شاهین شهر از متکی وزیر امور خارجه درباره عدم تحرک و دفاع از حقوق زائران ایرانی درعربستان اعلام وصول شد.