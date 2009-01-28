مرکز فارس توانایی ساخت فیلم سینمایی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طلایی ظهر امروز در نشستی خبری گفت: یکی از بزرگترین پروژه های تولیدی مرکز فارس ساخت مجموعه میرزای شیرازی بوده که فیلمنامه و مراحل تحقیقاتی آن به پایان رسیده اما برای ساخت این مجموعه بودجه یک سال صدا وسیمای مرکز فارس را لازم داریم.

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی بخش دولتی و خصوصی از صدا وسیمای مرکز فارس بسیار ضعیف است، عنوان کرد: بودجه این مرکز با سایر استانها یکسان بوده اما در مابقی استانهای کشور بخش خصوصی در تهیه فیلم و سریال پشتیبانی مالی مناسبی را دارد ولی در فارس چنین امری تاکنون رخ نداده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به استفاده از بازیگران بومی در تولیدات مراکز استانی اظهار داشت: رسالت شبکه های استانی استفاده از هنرمندان بومی بوده و اگر با صرف هزینه فراوان بازیگران مشهور را در فیلم، سریالها و در مجموع تولیدات خود به کار بگیریم کار مهمی را انجام نداده ایم.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای این مرکز طی 30سال گذشته به خصوص 25سال اخیر عنوان کرد: تا سال 57 حدود 97درصد از تولیدات سیما راگزارش تشکیل می داد و در مجموع 202ساعت پخش داشته در صورتیکه امروز سه هزار و 800 ساعت تولید و چهار هزار و 500 ساعت پخش را در طول یکسال از سوی سیمای این مرکز شاهد هستیم که نسبت به گذشته چهار برابر افزایش داشته است.

سیمای مرکزفارس قطب تولید انیمیشن کشور است

مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان فارس با اعلام اینکه این مرکز قطب تولید انیمیشن کشور است، افزود: تا شش سال پیش تولیدات انیمیشن ما فقط 30 دقیقه در سال بود ولی امروز با اقدامات و تلاشهایی که صورت گرفت این میزان به دو هزار و 270دقیقه رسیده و 11مجموعه انیمیشن نیز در حال ساخت است.

طلایی همچنین با اشاره به وضعیت صدای مرکز فارس نیز بیان کرد: رادیو شیراز از حوالی سال 1329 شروع به کار کرد و در حدود سال 50 به یک فرستنده 400 کیلو وات مجهزشد و امروز استان فارس بیشترین فرستنده رادیویی را در کشور با 9ایستگاه به خود اختصاص داده است.