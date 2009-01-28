اجرای 30 هزار پروژه عمرانی در شهرستان بیرجند

حسن خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: پروژه های عمرانی این شهرستان با اعتباری بیش از 150 میلیارد تومان احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی اجرای طرح های هادی، بهسازی و مقاوم سازی واحدهای روستایی، اجرای طرح های توسعه صدا و سیما، احداث دبیرستان علوم و معارف اسلامی، احداث بلوار شهید ناصری، اجرای مرکز تلفن همراه 200 هزار شماره ای و 258 پروژه دیگر شرکت مخابرات، احداث دانشگاه صنعتی شرق کشور در بیرجند، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، تجهیز بیمارستان های امام رضا(ع) و ولیعصر(عج) به دستگاه ام. آر. آی و سی. تی. اسکن و احداث مرکز پزشکی هسته ای را از شاخص ترین پروژه های اجرا شده در سه سال گذشته در این شهرستان برشمرد.

خسروی همچنین احداث و بهسازی 130 واحد آموزشی در سطح شرستان بیرجند را از پروژه های شاخص سه سال اخیر عنوان کرد.

وی همچنین از راه اندازی 270 پروژه در دهه فجر امسال در بیرجند خبر داد و افزود: جهت اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته وی اجرای عملیات فاضلاب شهر بیرجند با اعتبار 120میلیارد ریال، گازرسانی به بیرجند با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال و انتقال آب از دشت مرک و سربیشه به بیرجند با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال در سه سال اخیر اجرا شده است.

فرماندار بیرجند احداث انبارهای ذخیره سازی نفت، احداث پادگان بیرجند، اجرای طرح مسکن مهر، ساخت کارخانه فولاد، احداث مصلی بیرجند، دوبانده کردن محور بیرجند- خضری و بیرجند- نهبندان، احداث شهرک صنعتی شماره دو خوسف، توسعه شهرک صنعتی بیرجند، اجرای خط ریلی و اتصال به استان های مجاور، احداث یک واحد پتروشیمی در بیرجند، احداث خط 400 کیلو ولت بیرجند- یزد- زابل، تکمیل فرودگاه خور، اجرای استادیوم 1500 نفری بیرجند، احداث تصفیه خانه بیرجند و مجتمع گلخانه ای محمدیه را از جمله پروژه های در دست اجرا در بیرجند برشمرد.