15 شعبه اعتبارنامه 284 منتخب مجلس هفتم را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" بر اساس ماده 26 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، اين شعب 15 گانه كه به حكم قرعه و بطور مساوي تشكيل شده اند براي تمام دوره مجلس هفتم رسميت دارد و رسيدگي به اعتبارنامه ها، تعيين اعضاي كميسيون تحقيق ، تعيين اعضاي كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس و بررسي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي عضويت در كميسيونهاي تخصصي مجلس از وظايف و اختيارات آنهاست. هر شعبه داراي يك رييس، دو نايب رييس و دو منشي خواهد بود كه جداگانه با راي مخفي با ورقه و با اكثريت نسبي بيش از يك سوم اعضاي شعبه انتخاب خواهند شد .



شرط اعتبار رسميت جلسات شعب، حضور حداقل دو سوم اعضا مي باشد و تصميمات شعب به جز در مورد انتخاب افراد با اكثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.