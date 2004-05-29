15 شعبه اعتبارنامه 284 منتخب مجلس هفتم را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" بر اساس ماده 26 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، اين شعب 15 گانه كه به حكم قرعه و بطور مساوي تشكيل شده اند براي تمام دوره مجلس هفتم رسميت دارد و رسيدگي به اعتبارنامه ها، تعيين اعضاي كميسيون تحقيق ، تعيين اعضاي كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس و بررسي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي عضويت در كميسيونهاي تخصصي مجلس از وظايف و اختيارات آنهاست. هر شعبه داراي يك رييس، دو نايب رييس و دو منشي خواهد بود كه جداگانه با راي مخفي با ورقه و با اكثريت نسبي بيش از يك سوم اعضاي شعبه انتخاب خواهند شد .
شرط اعتبار رسميت جلسات شعب، حضور حداقل دو سوم اعضا مي باشد و تصميمات شعب به جز در مورد انتخاب افراد با اكثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
15 شعبه اي كه پس از افتتاح رسمي مجلس تشكيل شده اند، از امروز اعتبارنامه 284 منتخب مجلس هفتم را بررسي مي كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" بر اساس ماده 26 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، اين شعب 15 گانه كه به حكم قرعه و بطور مساوي تشكيل شده اند براي تمام دوره مجلس هفتم رسميت دارد و رسيدگي به اعتبارنامه ها، تعيين اعضاي كميسيون تحقيق ، تعيين اعضاي كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس و بررسي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي عضويت در كميسيونهاي تخصصي مجلس از وظايف و اختيارات آنهاست. هر شعبه داراي يك رييس، دو نايب رييس و دو منشي خواهد بود كه جداگانه با راي مخفي با ورقه و با اكثريت نسبي بيش از يك سوم اعضاي شعبه انتخاب خواهند شد .
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