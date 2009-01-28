خانه هنرمندان به جمع میزبانان نخستین جشنواره تجسمی فجر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر صبح امروز با حضور محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی، غلامعلی طاهری دبیر کل جشنواره و مسعود زنده‌روح کرمانی دبیر اجرایی جشنواره در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

در ابتدای این نشست شالویی با اشاره به گرامیداشت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: هنرهای تجسمی فجر پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مدارج عالی خود را طی کرده و زمان آن رسیده که عرصه تجسمی کشور نیز با توجه به رشد این هنر دارای جشنواره‌ای سالیانه برای گرامیداشت این دهه باشد. امسال در سی‌امین سال پیروزی تاریخی انقلاب جشنواره تجسمی فجر پایه گذاری شد و از سال آینده نیز با حضور بیشتر کشورهای خارجی هر چه شکوهمندتر برگزار خواهد شد.

وی افزود: جشنواره تجسمی فجر از امسال به شکل دائمی از 12 بهمن تا 12 اسفند هر ساله برگزار خواهد شد. ما این جشنواره را در تقویم هنری جهانی ثبت خواهیم کرد تا جهانیان برای حضور پررنگ در این جشنواره آمادگی داشته باشند.

وی درباره برنامه های این جشنواره گفت: ما با استقبال بی‌سابقه هنرمندان از جشنواره تجسمی فجر روبرو شدیم که این موضوع ما را مجبور به اضافه کردن یک مکان دیگر به مکان‌های برگزاری جشنواره کرد. بر این اساس با در خواست از خانه هنرمندان فضای نمایشگاهی خانه هنرمندان را نیز به جشنواره افزودیم تا جشنواره تجسمی فجر در چهار مکان موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران ، موزه فرهنگی هنری آزادی و خانه هنرمندان برگزار شود.

به گفته شالویی، از نکات مهم این جشنواره حضور پررنگ هنرمندان شهرستانی است که در همه بخش‌های جشنواره 50 درصد هنرمندان را شهرستانی‌ها تشکیل می دهد. این موضوع نشانگر آن است که برنامه تمرکززدایی مرکز هنرهای تجسمی باعث شور و نشاط خواستی در بین هنرمندان سراسر کشور شده است.

وی ادامه داد: ما در این جشنواره انتخاب مردمی را نیز در نظر گرفتیم تا با پژوهش در انتخاب مردم، راه برقراری ارتباط بهتر با مخاطبین هنرهای تجسمی را شناسایی کنیم. همچنین برگزیدگان این نمایشگاه را به دوسالانه ونیز خواهیم برد تا در فضایی که ما برای ایران در این دوسالانه گرفته ایم به کسب تجربه نائل آیند. همچنین با مکاتباتی که با شهردار ونیز داشته ایم قصد داریم همزمان با برپایی این دوسالانه نمایشگاهی نیز در این شهر برای آثار برگزیده جشنواره تجسمی فجر برگزار کنیم.

شالویی درباره خرید آثار برگزیده جشنواره تجسمی فجر گفت: ما آثار برگزیده جشنواره و بخش موضوعی آن را که به موضوع سی‌امین سال انقلاب اختصاص دارد خریداری خواهیم کرد. همچنین دو کارگاه نقاشی را در بخش جنبی جشنواره در فضای باز اجرا می کنیم. اولین کارگاه با همکاری ستاد سیمرغ دهه فجر از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی با حضور 15 هزار نفر از دانشجویان و دانش آموزان به طول 15 کیلومتر اجرا می کنیم. به همین شکل کارگاه دیگری را با حضور هنرمندان خارجی و اساتید ایرانی با عنوان "موزه تا موزه" از موزه هنرهای معاصر تا خیابان های اطراف پارک لاله به طول 3 کیلومتر اجرا می کنیم که با توجه به هنرمندان برجسته این کارگاه قصد داریم نمایشگاهی برای آثار خلق شده این کارگاه برگزار کنیم.

در ادامه این نشست طاهری نیز درباره برگزاری جشنواره گفت: به پیشنهاد مرکز هنرهای تجسمی و پشتیبانی معاونت هنری وزارت ارشاد، آیین نامه نخستین جشنواره تجسمی فجر در تابستان سال جاری توسط مصطفی گودرزی، ابراهیم حقیقی و من شکل گرفت و از آذر ماه فراخوان این جشنواره منتشر شد. این جشنواره با هدف گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب، ارزیابی سالانه هنرهای تجسمی و شناخت هنرمندان ایرانی برای حضور در دوسالانه ها و مجامع بین المللی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در بخش‌های رقابتی جشنواره هنرمندان نقاش حضور چشمگیرتری داشته اند که بر اساس دیدگاه هیئت داوران موضوع و خلاقیت آثار بیشتر مد نظر قرار گرفته است. در این بخش 80 هنرمند برجسته کشور نیز به ارائه اثر پرداخته اند. در بخش گرافیک داوران پرهیز از پوسترزدگی و تایپوگرافی زدگی را مورد توجه قرار دادند، در این بخش 40 هنرمند به نمایشگاه جشنواره معرفی شده‌اند. در بخش مجسمه نیز تکراری نبودن آثار مورد نظر قرار گرفته است و 50 اثر نیز به نمایش در خواهد آمد.در بخش کاریکاتور 80 اثر و در بخش عکس‌ آثار 30 هنرمند به نمایش در خواهد آمد.

طاهری با اشاره به بخش های جنبی جشنواره نیز گفت: در بخش خوشنویسی جشنواره نیز که به صورت غیر رقابتی است 40 هنرمند به ارائه اثر پرداختند. همچنین عکس‌های میشل ستبون عکاس فرانسوی از روزهای شکوهمند انقلاب که از سوی واحد عکس اداره کل تولید سیما در اختیار جشنواره قرار گرفته است در گالری یک موزه هنرهای معاصر به نمایش در خواهد آمد. همچنین کارگاه آموزشی با حضور 60 هنرمند در 10 گروه 6 نفری همه روزه در ایام برگزاری جشنواره در محل موزه هنرهای معاصر به ارائه اثر خواهند پرداخت. از موضوعات این کارگاه می توان به موضوع کلی جشنواره "امید به آینده" و خلق پرتره‌های هنرمندان در گذشته تاثیرگذار هنرهای تجسمی کشور اشاره کرد.

زنده روح نیز در این نشست گفت: 2200 هنرمند با بیش از شش هزار اثر در این جشنواره شرکت کردند که 322 هنرمند با 398 اثر در بخش رقابتی جشنواره حضور دارند. 225 هنرمندان پیشکسوت نیز با 225 اثر از مدعوین این جشنواره هستند. همچنین 21 عکس ستبون به همراه 35 پوستر انقلاب و 20 پوستر براساس آیه‌های سوره مبارک فجر در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد که در مجموع 700 اثر را در جشنواره شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره تجسمی فجر ساعت 16 روز شنبه 12 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود. در روز 13 بهمن نمایشگاه فرهنگسرای نیاوران از ساعت 16 گشایش می یابد و در روز دوشنبه 14 بهمن از ساعت 9 صبح همایش جشنواره در موزه و از ساعت 16 نمایشگاه موزه فرهنگی هنری آزادی افتتاح می شود. همچنین در روز سه شنبه مراسم گشایش خانه هنرمندان را برگزار خواهیم کرد.

نخستین جشنواره تجسمی فجر با موضوع "امید به آینده" از 12 بهمن تا 12 اسفند در تهران برگزار می‌شود.