نماینده حماس با استاندار مازندران وارد ساری شد

به گزارش خبرنگار مهر ، ابواسامه دقایقی پیش در بدو ورود به ساری در فرودگاه دشت ناز ساری اظهار داشت: پیروزی غزه ثمره پشتیبانی انقلاب اسلامی ایران است.

وی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ساری همواره عاشق آرمان فلسطین بوده و پیروز غزه مدیون رشادت های ایرانیان است.

وی خاطرنشان کرد: فضای حاکم در ایران برای دفاع از مردم غزه بسیار مثبت بوده و اکنون ملت ایران خود را در شادی مردم غزه شریک می دانند.

ابواسامه با بیان اینکه دلهای همه مردم ایران اسلامی با غزه همراه است تصریح کرد: دعای همه مسلمین جهان پیروز غزه را برای مسلمان به ارمغان آورد.

نماینده حماس با بیان اینکه دشمن بدون تحقق هیچ یک از اهداف خود غزه را ترک کرد یاد آور شد: شکست برای اسرائیل در غزه بوده است.

وی اوضاع فعلی غزه را رو به بهبودی دانست و گفت: دعای همه مسلمین جهان پیروزی غزه را برای مسلمان به ارمغان آورد

کریمی استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه مازندران مسئولان دولتی و همه مردم آماده بازسازی غزه مظلوم هستند، تصریح کرد: مردم مازندران خود را در گرفتاری ها ، شادی ها و مشکلات مردم غزه سهیم می دانند.