رویکر اصلی انقلاب اسلامی توجه به مباحث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی ظهر امروز جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: رویکرد اصلی انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته مبتنی بر مباحث فرهنگی بوده و در این راستا شاهد رشد روزافزون شاخصهای فرهنگی در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: وجه بارز تمایز انقلاب اسلامی ایران که نتیجه آن پایداری، مقاومت و تلاش بوده غلبه سبقه فرهنگی آن بر دیگر حوزه هاست.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: توجه به بنیان های اصلی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران این نکته را روشن می سازد که انقلابیون هیچ وقت به خاطر مباحث اقتصادی ردای شهادت را نپوشیدند بلکه آنها به دلیل تغییر در فرهنگ و وضعیت جامعه بود که با تقدیم خون خود به میدان وارد شدند.

احمدی گفت: شعارهای اصلی انقلاب اسلامی نیز برگرفته از تعبیرهای فرهنگی بوده و این مهم باعث شکل گیری هویتی فرهنگی در کشور شد که امروز این مهم در جهان زبانزد خاص و عام است.

وی خاطرنشان کرد: در طول 30 سال گذشته انقلاب اسلامی ایران علاوه بر تقویت و توجه به حوزه تئوری توانست از هویت فرهنگی خود نیز به نحو احسن و شایسته دفاع کند.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: امروز ملت ایران به شرایطی دست یافته که باید بخشی از موفقیتهای خود در طول 30 سال گذشته را تشریح و با توجه به این نتایج برای آبادانی هر چه بیشتر این کشور و حفاظت از دستاوردهای ارزشمند نظام تلاش نمایند.

احمدی اظهار داشت: دهه مبارک فجر و مناسبت های اینگونه زمان و فرصت بسیار خوبی است که می توان با استفاده از توان رسانه های جمعی و بر پایی آئین های مختلف به بیان بخشی از این دستاوردها در طول 30 سال گذشته پرداخت.

وی با اشاره به مهمترین برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در ایام الله دهه فجر عنوان کرد: برپایی نمایشگاه 30 ساله دستاوردهای فرهنگی، برگزاری 30 برنامه در 30 مسجد نمونه در سطح استان، افتتاح دو باب کتابخانه روستایی و کلنگ زنی آغاز احداث موسسه دارالقرآن در روستای بلبان آباد از جمله مهمترین برنامه های این اداره کل در دهه فجر امسال به شمار می روند.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان کردستان افتتاح و آغاز فعالیت های اداره ارشاد اسلامی شهرستان سنندج، ایجاد نمایندگی در شهرستان تازه تاسیس دهگلان، برگزاری نمایشگاه کتاب در تمامی شهرستان های استان، افتتاح 12 کانون فرهنگی و هنری در مساجد کردستان و تجلیل از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر در استان را از دیگر برنامه های این ایام برشمرد.