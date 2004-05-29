كارگردان اشترخاني دات كام، نيمه گمشده را مي سازد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني در ژانر اجتماعي قرار مي گيرد و از مايه هاي طنز بهره مي برد . داستان اين سريال كه بر اساس متني از فرهاد عليزاده آهي ساخته مي شود، درباره يك زن به نام سيما است كه پس از چند سال زندگي مشترك، احساس نوعي شكست از ازدواج در خود احساس مي كند. اين حس باعث مي شود او براي تجديد نظر در زندگيش به خانه پدري بازگردد. اما بازگشت سيما مسايل و مشكلات ديگري را براي او در پي دارد كه ضرورت بازنگري گذشته را در اين زن ايجاد مي كند و اين آغاز ماجرا است.

سهيلي زاده درباره اين اثر به خبرنگار مهر گفت: اساس كار را رفت و برگشت شخصيت اصلي داستان به گذشته و حال تشكيل مي دهد. سريال وجه روانشناسي و نگاه به خويشتن را به عنوان مضمون دروني در نظر دارد و كل اثر توجه به گذشته افراد و پيوند آن با زمان حال را مطرح مي كند.

وي در خصوص چگونگي ساخت اثر توضيح داد: سريال از اوايل ارديبهشت ماه امسال كليد خورده است و بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، فيلمبرداري حدود دو ماه و نيم به طول مي انجامد.

در مجموعه تلويزيوني "نيمه گمشده" جمشيد مشايخي، بهنوش طباطبايي، آتيلا پسياني، رامين پرچمي، بهناز توكلي، فرهاد بشارتي، ستاره اسكندري، داريوش اسد زاده و زهره حميدي به ايفاي نقش مي پردازند. مجري طرح سريال سعيد شاهسواري است و طراحي صحنه و لباس آن را فرامز بادرامپور انجام مي دهد.

اين سريال به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه 3 سيما در قالب 18 قسمت 45 دقيقه اي ساخته خواهد شد.

کد مطلب 82465