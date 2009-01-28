تغییر کاربری غیر مجاز در کشور 4 هزار هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا اورنگی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 18.2 تا 18.6 میلیون هکتار از اراضی کشور در چرخه تولید کشاورزی است و امکان توسعه این میزان تا 30 میلیون هکتار در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان اموراراضی کشور بیان کرد: پرونده ها در زمینه تغییر کاربری زمین یا تصرف اراضی مربوط به سالهای گذشته است و در چند سال اخیر با نظارت لازم و اصلاح دستورالعملها و نیزتعیین یکسری محدودیتها، ممنوعیتهایی در این زمینه ایجاد شده است.

ایجاد نظام نظارتی در واگذاری اراضی

وی با بیان اینکه واگذاری اراضی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود افزود: درسال گذشته قانون اصلاح ماده 33 حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به درخواست وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب مجلس قرار گرفت که این قانون امر نظارت بر واگذاری ها را ارتقاء داد و منجر شد تا نظام نظارتی مناسبی در کنترل، مراقبت از واگذاری ها و همچنین لغو و فسخ قراردادهای واگذاری در صورت تخلف ایجاد شود.

اورنگی با تاکید بر نظارت سازمان برامر زمین خواری در کشورعنوان کرد: سالانه حدود 300 هکتار از اراضی به صورت تجمعی واگذار می شود و امر نظارت توسط عوامل نظارتی در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اعمال می شود و اگر افراد به تعهدات خود نسبت به اجرای طرح مورد نظردراراضی واگذارشده عمل نکنند، نسبت به خلع ید عرصه واگذار شده اقدام می شود.

فسخ قرارداد 12 هزار هکتار اراضی در سالجاری

وی با اعلام اینکه سالانه حدود به 20 هزار پرونده واگذاری در کشور توسط عاملان نظارتی رصد می شود تصریح کرد: در 8 ماهه سالجاری حدود 182 هزارهکتاراز اراضی واگذار شده در قالب 13 هزار و 500 پرونده، تحت نظارت قرار گرفته و در نهایت منجر به فسخ قرارداد 500 تا 600 پرونده به مساحت 12 هزار هکتار شده است.

واگذاری 21 هزارهکتار زمین در سالجاری

رئیس سازمان اموراراضی کشور خاطرنشان کرد: سالانه حدود 40 هزار هکتار اراضی به منظور توسعه بخش کشاورزی، طرحهای غیرکشاورزی، صنعتی و خدمات به متقاضیان واگذار می شود، ضمن اینکه در 8 ماهه امسال کل واگذاری اراضی حدود 21 هزارهکتار بوده است.

تغییر کاربری قانونی 4 هزار هکتار از اراضی

وی با بیان اینکه تغییرکاربری اراضی باید با مجوز کمیسیونی متشکل از دو عضو وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و محیط زیست صورت گیرد افزود: در 8 ماهه سالجاری حدود 4 هزار و 800 مورد از سوی این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و حدود 4 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییرکاربری داده شد، این در حالی است که به همین میزان یعنی معادل 4 هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در کشور انجام می شود.

اورنگی اعلام کرد: برای 2 هزار و 270 مورد از تغییر کاربری های غیرمجاز حکم به قلع و قمع آنان از سوی دادسرها صادر شده وهم اکنون از 4 هزارهکتار تغییر کاربری غیرمجاز هزار و 100 هکتار به وضعیت اولیه بازگشته است.

وی اظهارداشت: با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در جهت صیانت از اراضی کشاورزی مقرراست در برخی از مناطق حکم مبنی برعدم تغییراراضی باشد که مقدمات آن هم اکنون به عنوان طرح در مجلس دنبال می شود.

واگذاری 19 هزارهکتار زمین به وزارت مسکن و شهرسازی

رئیس سازمان اموراراضی کشور در خصوص واگذاری اراضی به اجرای طرح مسکن مهر در کشور گفت: در سال گذشته 11 هزار هکتارو امسال بیش از 9 هزار هکتار از اراضی بدون معارض دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته، ضمن اینکه این ارضی جزء اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی بوده و محدودیتی برای واگذاری اراضی به این وزارتخانه برای اجرای مسکن مهر وجود ندارد.

رسیدگی به تخلفات هزار و 100 پرونده در سالجاری

وی درارتباط با تخلفات دراراضی واگذار شده در طرح طوبی اظهارداشت: واگذاری هایی که مطابق قوانین و مقررات حداقل در یک دهه گذشته انجام شده باید بنا بر تکلیفی که اصلاح قانون ماده 33( مبنی بر ارتقاء نظارتها) مجددا این پرونده ها مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت تخلف نسبت به اقامه دعوا برای بازپس گیری عرصه اقدام شود.

اورنگی با بیان مطلب فوق افزود: بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی به طرح طوبی نظارتهای لازم به عمل نیامده و برخی مجریان طرح و افراد فرصت طلب سوء استفاده کرده اند که این وزارتخانه برخورد جدی با متخلفان به عمل آورده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر برای حدود هزار و 100 پرونده در سطح کشور که به نحوی در واگذاری ها تخلف داشته اند، دادخواست داده شده و در شعب قضایی در حال رسیدگی است که این تخلفات در سطح 32 هزار هکتار و مربوط به طرحهایی اعم از طرح طوبی، طرحهای غیرکشاورزی و نیز گردشگری است.

واگذاری 40 هزار هکتار اراضی به صورت قانونی

رئیس سازمان اموراراضی کشورتصریح کرد: در دولت نهم واگذاری در اراضی شیبدار با حفظ مالکیت دولت صورت می گیرد و در حال حاضر میزان واگذاری قانونی اراضی 40 هزار هکتار است.