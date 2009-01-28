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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

گمرک بوشهر در زمینه اخذ ضمانتنامه رتبه نخست کشور را کسب کرد

بوشهر - خبر گزاری مهر: ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک استان بوشهر گفت: طی 10 ماهه سال جاری گمرک استان بوشهر با اخذ 12هزار ضمانتنامه رتبه نخست کشوری را از آن خود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالمهدی تمجیدی بعد از ظهر امروز در نشست شورای گمرک استان بوشهر افزود: اخذ ضمانتنامه ها به جای وجه نقد توان رقابتی و صادرات و واردات را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

وی اظهار داشت: در گذشته به دلیل هماهنگ نبودن ساعت کاری بانکها با فعالیتهای گمرک مشکلات زیادی برای تجار به وجود می آمد که با راه اندازی سیستم شتاب و پرداخت و دریافت الکترونیکی مشکلات موجود مرتفع شده و تجارت رونق بیشتری یافته است.

مدیرکل گمرک استان بوشهر گفت: همچنین گمرکات استان به آخرین سیستمهای مکانیزاسیون جهانی مجهز شده است و در سیستم اظهار از راه دور از دو استان برتر کشور به شمار می رویم.

تمجیدی با اشاره به رشد 41 درصدی درآمد گمرکات استان تصریح کرد: در مدت یاده شده گمرکهای استان چهار هزار و 330میلیارد ریال درآمد داشتند که از این میزان سه هزار و 200میلیارد ریال ضمانتنامه بوده است.

استاندار بوشهر نیز گفت: در بخش صادرات و واردات، مخاطب ما مردم است بنابراین باید با شفاف سازی و روان سازی خدمات امید و انگیزه تجارت را در آنان افزایش دهیم.

ابوطالب شفقت اظهار داشت: کمرگ محوری ترین اصلاحات ساختاری دولت است که تحقق این امر سلامت، سرعت و کیفیت فعالیتها را در این بخش ایجاد می کند.

وی با اشاره به مصوبه سفر در خصوص اختصاص 300 میلیارد ریال از درآمد گمرک به توسعه زیرساختهای استان، عنوان کرد: تلاش می کنیم با دریافت این اعتبارات در آینده ای نزدیک و هزینه آن برای توسعه زیرساختهای صادرات و واردات، این بخش را بیش از پیش فعال کنیم.

کد مطلب 824657

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