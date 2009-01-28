نظارت مستقیم رئیس جمهور بر پروژه فضای کسب و کار

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در اولین همایش "بررسی دستاوردهای پروژه بهبود فضای کسب و کار کشور" در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و ابلاغیه اصل 44 به منظور واگذاری تصدی گری های امور اقتصادی به بخش خصوصی گفت: مشارکت بخش خصوصی در فرآیندها و تصمیم گیری ها از جمله اهداف اصل 44 است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون با تدوین برنامه های مختلف زمینه وقوع یک تحول اقتصادی بزرگ در کشور در حال انجام است، افزود: باید در نگرشها و رفتارها یک انقلاب ایجاد کرد.

وی اصلی ترین اقدام برای حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی را بازنگری در فضای کسب و کار در کشور عنوان و تصریح کرد: آغاز کسب و کار،‌ گرفتن مجوز،‌ اشتغال، ‌ثبت و انتقال اموال،‌ اخذ اعتبار،‌ حمایت قضایی از سرمایه گذاران،‌ پرداخت مالیات،‌ پرداخت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قرارداد و تعطیل کردن کسب و کار 10 مولفه اصلی در بازار کسب و کار هستند که فضای کسب و کار در کشورها براساس این اولویتها رتبه بندی می شوند.

علیشیری رتبه ایران در مورد ویژگی های کسب و کار در دنیا را با وجود توانمندی ها و قابلیتهای بالا پائین توصیف کرد و بر بازنگری در قوانین و مقررات به منظور ارتقای جایگاه کشور متناسب با کشورهای همسطح ایران تاکید کرد.

وی از آغاز اجرای مرحله دوم طرح بهبود فضای کسب و کار در کشور خبر داد و جهش شاخص بهبود فضای کسب و کار را از اهداف اصلی این مرحله دانست و گفت: ارتقای شاخص فضای کسب و کار در دستور کار دولت قرار دارد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران از تلاش برای دو رقمی کردن رتبه شاخص فضای کسب و کار ایران خبرداد و افزود: در شاخصهای مورد نظر در رتبه بندی فضای کسب و کار کشورها، ملاحظات سیاسی لحاظ نمی شود.

وی از نظارت مستیقم رئیس جمهور بر پروژه فضای کسب و کار و برگزاری نشست و ارائه گزارش در آن هر دو هفته یکبار خبرداد.