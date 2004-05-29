امداد رساني به استان هاي زلزله زده ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي جمعيت هلال احمر ، زلزله اي به قدرت 5/5 درجه در مقياس ريشتر ساعت 5/8 دقيقه روز جمعه 8 خرداد استان هاي تهران ، قزوين، مازندران ، قم ، اصفهان ، مركزي ، زنجان ، گيلان و گلستان را لرزاند. موسسه ژئوفيز يك دانشگاه تهران ، كانون اين زمين لرزه در شهر بلده در 69 كيلومتري تهران اعلام كرده است.

در پي قوع اين زلزله نيروهاي امدادي جمعيت هلال احمر در سراسر كشور به حالت آماده باش در آمدند و اكيپ هاي امدادي شامل يك اكيپ سگ هاي جستجو و نجات از سازمان امداد و نجات ، يك اكيپ امدادي با يك دستگاه آمبولانس و يك دستگاه ميني بوس از هلال احمر زنجان، 4 اكيپي درماني ، 50 نفر امدادگر، يك اكيپ ارتباطات راديويي و ماهواره اي و 11 دستگاه خودروي امدادي از جمله آمبولانس و خاور به منطقه حادثه ديده الموت قزوين اعزام شدند.

همچنين دو اكيپ سگهاي جستجو و نجات، دو اكيپ ارتباطات راديويي و ماهواره اي از طرف سازمان امداد و نجات به شهر بلده اعزام شده و 103 اكيپ امدادي ديگر از استانهاي مازندران ، گيلان و سمنان به منطقه اعزام شدند.

در استان قزوين و شهر الموت بر اثر وقوع زلزله در روستاي گازرخان، روج ، عليا و راوان دو نفر كشته و 6 نفر زخمي شدند و در شهرستان بلده 60 نفر مجروح شدند.

بناب ه گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر تاكنون 37 نفر امدادگر و 28 نفر از پرسنل جمعيت هلال احمر قزوين به همراه 8 دستگاه آمبولانس و 9 دستگاه خودروي سبك و سنگين به محل حادثه (الموت) اعزام شده اند و اقلام امدادي ذيل نيز به منطقه ارسال شده است:

بيل و كلنگ 100 عدد

انواع كنسرو 5 هزار و 664 قوطي

جليقه و لباس امدادي 42 ثوب

قانوس 698 شعله

چادر 99 دستگاه

پتو 440 تخته

آب معدني 136 بطري

نان 38 بسته

موكت يك هزار و 228 متر مربع

دفترچه خواروبار امدادي 675 عدد

تهران :

در منطقه فشم در استان تهران نيز 5 خانه تخريب شده و در بخشداري طالقان ده روستا دچار مشكل شده است و تعدادي از منازل تخريب شده اند كه يك اكيپ امدادي به فشم و 3 اكيپ امدادي به طالقان اعزام شده اند.

همچنين دو زمين لرزه با مقياس 9/3 و 3/3 درجه در مقياس ريشتر ساعت 31/3 و 31/4 دقيقه شهرستان شهرضا در استان اصفهان را لرزاند كه خوشبختانه خسارات جاني و مالي در برنداشت.



