اماکن رویدادهای انقلاب اسلامی شهرستان مشهد ثبت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان ظهر امروز در جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان مشهد افزود: برای این منظور کارگروه شناسایی، مستند سازی و ثبت ملی اماکن رویدادهای انقلاب اسلامی در شهرستان مشهد تشکیل شد.

وی اظهار داشت: این کارگروه که مسئولیت آن با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی خواهد بود باید در اولین گام و در سریعترین زمان ممکن اقدام به شناسایی این اماکن نماید.

وی عنوان کرد: این کارگروه باید در گام دوم خود کتبه ها، تابلوها و یا هرچیز دیگر دراین راستا حاوی چکیده ای از رویدادی که در آن مکان اتفاق افتاده است را تهیه نموده و در معرض دید قرار دهند.

موحدیان افزود: در گام بعدی قبل از آنکه دیر شود باید خاطرات پیرامون آن وقایع را مستند سازی شده و ثبت و ضبط گردد و سپس به کلیات آن پرداخت.

وی با بیان این مطلب که تاکنون در این زمینه نسبت به مشهد غفلت و کوتاهی شده است گفت: باید در این زمینه با مدیریت سازمان میراث فرهنگی کار به بخش خصوصصی علاقمنمد و با تجربه در این حوزه سپرده شده و سپس از آنها حمایت شود.

فرماندار مشهد با اشاره به برنامه ها و فعالیتهایی که قرار است برای نوروز 88 و تابستان 88 در نظر گرفته شود نیز اظهار داشت: خط قرمزهایی وجود دارد که این خطهای قرمز با توجه به موقعیت و جایگاه شهر مشهد پر رنگ است بطوریکه بسیاری از کارهای مباح دیگر اقساط نقاط کشور برای این شهر مکروه محسوب می شود و باید به دنبال آنها نرفته چون کار بجایی نخواهید برد.

وی افزود: اگر کارها عادی و در چهارچوب قوانین باشد ما نیز حمایت می کنیم اما اگر کسی به خط قرمزها بخواهد وارد شو.د جلوی او خواهیم ایستاد.

در ادامه این جلسه محسن لشگری رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز گفت: جا دارد برای آشنایی بیشتر نسل امروز با تاریخ انقلاب و دست آوردهای آن حوادث آن دوران شناسنامه دارشوند زیرا در غیر اینصورت به فراموشی سپرده خواد شد.

وی با بیان این مطلب که تاکنون 10 مورد از ابنیه زمان انقلاب شناسایی شده و همچنین 40 مورد از ابنیه تاریخی در بافت قدیمی مشهد نیز ثبت آثار ملی شده است اظهار داشت: در نظر داریم هرکدام از این ابنیه را به محل نشر و تبلغ معارف دین، انقلاب و آیین مرتبط با فرهنگ و آداب رسوم خراسان تبدیل کنیم.