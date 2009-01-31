کارتهای ملی الکترونیکی می شوند

سعید عبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: هم اکنون در حال مطالعه و فراهم آوردن زیرساختهای تولید و توزیع این کارتها در سازمان ثبت احوال کل کشور هستیم.

اگر چه رئیس سازمان ثبت احوال تیرماه سال جاری موضوع طراحی و تولید کارتهای شناسایی الکترونیک را عنوان کرده و از توزیع آزمایشی این کارتها تا پایان امسال برای بررسی نقاط ضعف و قدرتشان در استان قم خبر داده بود اما عبودی از عدم اجرای این طرح در استان قم خبر داد.

عبودی درباره طراحی کارتهای ملی الکترونیک نیز گفت: این کارتها همه نیازهای امنیتی یک سند را که باید با تکنولوژی روز منطبق باشد خواهد داشت. ضمن اینکه هماهنگیهای لازم با پایگاه جمعیتی کشور صورت می گیرد تا اشتباه نوشتاری و اطلاعات در این روش به وجود نیاید. همچنین طراحی این کارتها موجب به حداقل رساندن خطاهای اپراتور به دلیل تطبیق با پایگاه می شود.

معاون سازمان ثبت احوال با بیان اینکه سازمان ثبت احوال موظف شده که این کارتها را در سال 1388 تولید و در بین مردم توزیع کند افزود: کارتهای الکترونیکی ملی جایگزین کارتهای شناسایی ملی فعلی بعد از اتمام دوره اعتبار آن می شوند.

عبودی درباره اینکه چگونه کارتهای شناسایی الکترونیکی ملی در بین تمام مردم توزیع می شود در حالی که حتی اجرای آزمایشی خود را سپری نکرده توضیحی نداد.