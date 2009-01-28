به گزارش خبرگزاری مهر، طی طرح توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در مرحله اول که با هدف حمایت از مؤسسات قرآنی غیر دولتی آغاز شده بود، بیش از 465 عنوان کتاب و نیز 69 عنوان نرم افزار قرآنی پس از دریافت اعلام نیاز مؤسسات، از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها بین مؤسسات قرآنی مردمی توزیع شد.

طی این طرح که از شهریورماه سال 86 تا دی ماه سال87 ادامه داشت، 502 مؤسسه از کتب و نرم افزارهای قرآنی بهره مند شدند.

با افزایش عناوین کتب قرآنی به 560 عنوان کتاب جدید و افزایش عناوین نرم افزارها به 52 عنوان نرم افزار شامل کتب و نرم افزارهای عمومی، پژوهشی، عربی و انگلیسی در زمینه های قرآن و مفاهیم قرآنی است.

مرحله دوم این طرح از ابتدای بهمن ماه آغاز شده است که طی این مرحله مؤسسات قرآنی مردمی علاوه بر اقلام فوق می توانند هر کدام 100 جلد کلام الله مجید و نیز 100 عدد رحل دریافت کنند، تاکنون اسامی 439 مؤسسه قرآنی فعال از سوی ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام شده است.

روند اجرای طرح تجهیز مؤسسات قرآنی بدین تربیت است: ارسال شناسه و تصویر مجوز فعالیت مؤسسه از طریق ادارات کل ارشاد استانها به مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی، بررسی وضعیت فعالت مؤسسه طبق شناسه، تعیین میزان مبالغ حماتی برای هر مؤسسه، اعلام مبلغ حمایتی ارسال CD مشخصات کتب و نرم افزار جهت انتخاب توسط مؤسسات و ارسال محصولات حمایتی از طرف مرکز.