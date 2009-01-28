به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد آکادمی علوم و هنرهای سینمایی که برگزارکننده جوایز اسکار است، در شکایتنامه خود که روز دوشنبه به دادگاه ارائه شد ادعا کرد شرکت Experience6 در آریزونا سعی داشت بابت بلیتهای غیرقانونی خود رقمی غیرقابلباور از مشتریان دریافت کند.
قیمت بسیار زیاد این بلیتها به خاطر قوانین سخت آکادمی برای ورود شرکتکنندگان در مراسم است، به طوریکه تمام بلیتها صرفا همراه با دعوتنامه صادر میشود و قابل انتقال نیست.
حضور در داخل سالن اعطای جوایز تنها با داشتن دعوتنامه امکانپذیر است، هرچند حدود 300 تماشاگر عادی میتوانند کنار فرش قرمز جریان مراسم را به صورت زنده تماشا کنند.
مراسم اعطای جوایز هشتاد و یکمین دوره اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیهتر لس آنجلس برگزار میشود.
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