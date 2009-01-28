جزئیات افزایش محدوده طرح زوج و فرد در تهران اعلام شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: افزایش محدوده اجرای طرح زوج و فرد در راستای کاهش آلودگی هوا و ساماندهی معضل ترافیک شهر تهران صورت گرفته است.

سرهنگ مهدی احمدی افزود: از همه همشهریان تهرانی درخواست می شود تا همچون گذشته با پلیس برای اجرای این طرح همکاری داشته باشند.

اجرای طرح زوج و فرد با هدف کاهش آلودگی هوای مناطق مرکزی تهران از پائیز سال 1384 آغاز شد. اجرای این طرح با واکنش موافقان و مخالفان بسیاری روبرو شد. اغلب منتقدان معتقدند اجرای این طرح نه تنها تاثیری در کاهش آلودگی هوا نداشته بلکه آن را تشدید هم کرده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به کاهش 30 درصدی آلودگی هوا و کاهش ترافیک محدوده اجرا طرح زوج و فرد افزایش یافته است.

سرهنگ احمدی محدوده جدید اجرای طرح زوج و فرد را به این شرح اعلام کرد:

از شمال :

کردستان حکیم - کردستان " تقاطع" - حکیم ، روی پل ورودی شیخ بهایی .

حکیم - کردستان " تقاطع" - ایران شناسی ، آزادگان.

حکیم - کردستان " تقاطع" کردستان جنوب به شمار - ورودی 27 جهان آرا.

حکیم - کردستان " تقاطع" کردستان جنوب به شمار ، ورودی همت .

حکیم - کردستان " تقاطع" یوسف آباد .

حکیم - کردستان " تقاطع" - گمنام .

حکیم - کردستان " تقاطع" کردستان شمال به جنوب .

حکیم - کردستان " تقاطع" امیرآباد .

حکیم - کردستان " تقاطع" - میدان نظامی .

حکیم - کردستان " تقاطع" احتشام .

همت - ورودی همت - توانیر.

همت - ورودی همت - ولیعصر .

از شرق:

رسالت - خالد اسلامبولی.

رسالت- وزرا.

رسالت- میدان آرژانتین.

رسالت - بهبهانی.

رسالت - ورودی مدرس.

رسالت - قنبرزاده.

رسالت - عشقیار.

رسالت - سهروردی.

رسالت- قندی.

رسالت - ابن یمین.

رسالت - شریعتی ، قندی .

رسالت- میدان سبلان .

رسالت - صیاد شیرازی شمال به جنوب.

رسالت - صیاد شیرازی جنوب به شمال.

رسالت-حاجی پور .

رسالت -طلوعی ، جانبازان.

رسالت - استاد حسن بنا .

رسالت - شهید احمدی.

رسالت - شهید همایون .

رسالت -ترک .

رسالت- کرمان .

رسالت -خیابان حریری .

رسالت - شهید یرایی.

رسالت- شهید یونس احمدی.

رسالت - هفتادو هفت .

رسالت- بختیاری.

رسالت - شصت و هفت.

از غرب:

نواب - کوچه قطب .

نواب - ورودی نواب ، زیر پل هلال احمر.

نواب -ورودی حق شناس - زیرپل.

نواب -ورودی تره بار.

نواب - خیابان شهید جوانمرد - نواب.

نواب -خیابان شهید محبوب مجاز - نواب.

نواب - ورودی نواب - امام خمینی .

نواب -پل امام خمینی .

نواب - ورودی نواب ،خیابان شکوفه .

نواب - ورودی نواب - دامپزشکی .

نواب - خیابان آذربایجان .

نواب -میدان جمهوری .

نواب - خیابان ارومیه .

نواب -کوچه گلچین.

نواب -کوچه یوسفیان .

نواب -اسکندری - آزادی .

نواب - فرصت شیرازی .

نواب - خیابان شهید طوسی .

نواب - گلبار - توحید .

چمران- باقرخان - داخل سرکوچه بعثت.

چمران- روبه روی بیمارستان شریعتی - ورودی کارگر.

چمران- حکیم - ورودی به کارگر.

از جنوب:

بعثت - بسیج .

بعثت- هاشم آباد .

بعثت -ذوالفقاری .

بعثت -اتابک .

بعثت- 17 شهریور .

بعثت -زیر پل بعثت.

بعثت - فداییان ( شهرزاد - وفا).

بعثت-امام قلیان .

بعثت - خیابان 39 فداییان .

بعثت -ترمینال.

بعثت- صابونیان.

بعثت -خزانه .

بعثت- رجایی.

بعثت - میدان بهمن.

بعثت - میدان بهمن - خیابان دارایی.

بعثت- 45 متری جوادیه .

بعثت - ساختمان شهرداری منطقه 16.

آیت - چهل و نهم .

آیت - پنجاه و پنجم.

آیت -عسگری.

آیت - فاطمی.

آیت -مهران پور.

آیت - هفت حوض- جانبازان غربی .

آیت -رضوان غربی .

آیت - دل سیم شاهی.

آیت -چهارراه تلفنخانه.

آیت - کلامی - سرباز.

آیت -عبادی استادی .

آیت - بلوکات.

آیت -ملایری - سرباز.

آیت - دماوند.

امامت -نیشابور.

امامت - فرهاد .

امامت -امام حسن.

امامت - بسطامی .

امامت -مسیل منوچهری.

امامت - نیروی هوایی.

نیروی هوایی -40/6.

نیروی هوایی-حاج آخوندی.

نیروی هوایی -مهرآبادی.

نیروی هوایی-31/6.

نیروی هوایی -تهرانی.

نیروی هوایی-مسیل براری.

نیروی هوایی -پیروزی - ابتدای مسیل براری.

نیروی هوایی-ائمه اطهار.

نیروی هوایی -محلاتی.

نیروی هوایی-زمزم.

نیروی هوایی -45 متری ده حقی.

نیروی هوایی- ورودی یکطرفه به 35 متری ولیعصر - سرباز.

نیروی هوایی -35 متری ولیعصر.

نیروی هوایی-خاوران - ابوذر.

نیروی هوایی - خاوران - نبرد.