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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۵۴

محمدی فرد مطرح کرد:

با وضع فعلی مسدود شدن مرزها 30 سال طول می کشد

معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی تاکید کرد که در بودجه سال 88 مبلغ 75میلیارد تومان برای انسداد مرزها اختصاص داده شده در حالیکه 3 هزار میلیارد تومان برای این امر نیاز است و با ادامه روند فعلی مسدود کردن مرزها 30 سال طول خواهد کشید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سردار مهدی محمدی فرد در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به مهر بیان داشت: در بودجه سال 88 برای انسداد مرزها 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ به 75 میلیارد تومان کاهش یافت و امیدواریم مجلس رقم مناسبی برای تشدید انسداد مرزها در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع مرز مشتمل بر کنترل سخت افزاری و نرم افزاری مرزهاست بیان داشت: در چند سال اخیر دولت و مجلس اهتمام خوبی برای انسداد مرزها داشته اند و در سال 87 نیز100 میلیارد به این بحث اختصاص داده شد که ناجا این اعتبار را در شرق کشور هزینه کرد.

محمدی فرد همچنین از حضور فرمانده نیروی انتظامی و برخی فرماندهان دیگر ناجا در جلسه مجمع نمایندگان تهران در چهارشنبه آینده خبر داد و گفت: در این دیدار گزارشی از طرح امنیت اجتماعی برای نمایندگان ارائه می شود.

کد مطلب 824671

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