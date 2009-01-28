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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

خراسان رضوی در تقسیم اعتبارات در رده 25 کشوری قرار دارد

خراسان رضوی در تقسیم اعتبارات در رده 25 کشوری قرار دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه سهم استان از منابع ملی عادلانه نیست گفت: خراسان رضوی در تقسیم اعتبارات در رده 25 کشوری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا محسنی ثانی ظهر امروز در نشستی خبری در محل دفتر مجمع نمایندگان استان با اشاره به رویکرد دولت در برنامه پنجم مبنی بر توسعه و پیشرفت عدالت محوری افزود: طی چند سال اخیر سهم خراسان رضوی از تملک دارایی ها بهبود یافته است اما با این وجود بازهم مورد بی توجهی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته نیز به استان توجه لازم متناسب با ظرفیت ها و نیازهای آن نمی شد و در تخصیصها اعتبارها مشکل داشتیم، گفت: خراسان رضوی در تقسیم اعتبارات در رده 25 کشوری در حالی که باید در رده دوم باشد.

وی گفت : متوسط سرانه هر خراسانی که یک هزار و 30 ریال است با سرانه کشوری که یک هزار و 230 ریال تفاوت بسیاری است.

محسنی ثانی گفت: فاصله این سرانه با استانهایی مانند ایلام با چهار هزار ریال و بندر عباس با  دو هزار و 500 عادلانه نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: طی برنامه چهارم رشد پایدار اقتصادی مورد تاکید بوده است که سهم پرداختی مردم در بخش بهداشت و سلامت هم باید به 30 درصد می رسید که این مورد نیز با افزایش مواجه بود. 
 

کد مطلب 824679

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