به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز به یک فوریت طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم پرداختند و این طرح یک فوریتی با 165 رای موافق، 8 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در مقدمه توجیهی این طرح یک فوریتی آمده است: با عنایت به این واقعیت که اخیرا برخی از کشورهایی که میلیاردها یورو با جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری و اقتصادی دارند و هزاران نفر کارگر کارخانه آنها با بهره گیری از سود این روابط به اشتغال رسیده اند، از گروههای تروریستی معارض جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و عملا مخالفت با تروریسم را نقض نموده و سیاست مقابله با جمهوری اسلامی را در پیش گرفته‌اند، ضروری است که دولت در پاسخ به این سیاست کاملا غیر دوستانه ظرفیتهای اقتصادی تجاری با این کشورها را به کشورهای دیگری که با جمهوری اسلامی ایران سیاست دوستانه ای دارند، منتقل نماید.

در ماده واحده این طرح یک فوریتی آمده است: دولت موظف است در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند، در جهت محدود کردن این روابط تجدید نظر کند.

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیان ضرورت یک فوریت این طرح گفت: اقتصاد یکی از مولفه های اصلی سیاست خارجی است و عنصر اقتصاد به عنوان اهرم فشار در گسترش روابط و یا محدود کردن روابط استفاده می شود.

این نماینده به روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی اشاره کرد و با بیان اینکه این کشورها منافع زیادی از محل این روابط تجاری کسب می کنند، گفت: با این حال برخی از کشورهای اروپایی و قدرتهای بزرگ شعارهایی چون دفاع از حقوق بشر، گسترش دموکراسی، نفی تروریسم را در سراسر جهان مطرح کرده اند و خود را سردمدار گسترش این مفاهیم می دانند.

نماینده شاهرود در مجلس تاکید کرد: متاسفانه این کشورها از چنین مقولاتی استفاده های ابزاری می کنند. زمانی که تروریستها را در راستای منافع خود می بینند ، آنان را خوب می نامند؛ ولی اگر مبارزات حق طلبانه ملتها در راستای منافع آنها نباشد، آنان را تروریست می نامند.

وی به بحران غزه اشاره کرد وگفت: برخی ازاین کشورها، گروهی مثل حماس که در جهت مبارزه با رژیم صهیونیستی و اشغال حرکت می کند را تروریست می دانند اما در خصوص گروهی که خود آنها مدعی هستند در ایران 50 هزار نفر از مردم را به شهادت رسانده اند یا در عراق چه برسر ملت این کشور آورده اند، برخوردهای سیاسی دارند.

جلالی تاکید کرد: نمایندگان با این طرح اعلام می کنند که نمی پذیرند که برخی از کشورهای اروپایی بدترین برخوردها را با ملت ایران داشته باشند و در موضوع هسته ای و تروریسم و سایر مسائل حقوق بشر و فلسطین، سیاسی با ملت ایران برخورد کنند، اما ما روابط گسترده اقتصادی با این کشورها داشته باشیم.

مصطفی کواکبیان در مخالفت با فوریت این طرح گفت: همه می دانند که کشورهای اروپایی و آمریکا نمی خواهند ایران رشد کند اما ما هم نباید توپ را به زمین آنها بیاندازیم.

نماینده مردم سمنان اضافه کرد: اتحادیه اروپا هفت سال پیش منافقین را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد اما اکنون این گروهک را از این فهرست خارج کرده است.وی تصریح کرد: برای این کار باید وزارت خارجه دیپلماسی ایران را تقویت کند.

محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران در موافقت یک فوریت این طرح گفت: برخی کشورهای اروپایی سیاست دوگانه ای را در خصوص تروریسم اتخاذ کرده اند.

وی با بیان اینکه ایران برای تامین منابع خود در مرحله بین المللی نیازمند قانونی در خصوص مبارزه با تروریسم است، گفت: باید دیپلماسی کشور در مدتی که منافقین در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشت، فعال می شد و اسناد جنایات این گروهک در اختیار سران اروپایی قرار می گرفت.

دهقان تاکید کرد: این طرح کشورهای اروپایی را متوجه اقدامشان خواهد کرد.

فوریت این طرح با 165 رای موافق به تصویب رسید.