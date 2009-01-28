سند پنج‌ ساله آب اردبیل تدوین شد

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سند پنج ساله در راستای تامین منابع آبی برای بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی (خانگی) و تا چشم انداز افق 1410 تدوین شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در این سند با مطالعات و برنامه ریزیهای انجام گرفته، راهکارهای اساسی برای رفع مشکل کم آبی استان اردبیل و جبران کمبودها ارایه گردیده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در ادامه با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی 54 طرح در بخش آب این استان در حال پیگیری است، ابراز داشت: این طرحهای آبی با اعتباری بالغ بر 825 میلیارد ریال اجرا می شود.

این مسئول همچنین از آغاز عملیات احداث چهار سد بزرگ در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: با تکمیل این سدها، ظرفیت ذخیره سازی آب استان به بیش از دو میلیارد متر مکعب فعلی افزایش خواهد یافت.

حیدری در پایان با اشاره به افتتاح طرحهای مختلف در سراسر استان طی دهه فجر امسال خاطر نشان کرد: از جمله طرحهای مهم این شرکت، افتتاح و بهره برداری از پنج پروژه شهرستان پارس آباد می باشد که با اعتبار 16 میلیارد ریالی تکمیل و آماده بهره برداری است.

